Corte Suprema USA respinge blocco Trump su voti California

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha rifiutato la richiesta dell'amministrazione Trump di bloccare il conteggio dei voti per posta in California, permettendo lo scrutinio dei 20.000 scrutinati.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto con decisione la richiesta del Dipartimento di Giustizia dell'amministrazione Trump di bloccare temporaneamente il conteggio delle schede elettorali. La decisione è stata presa lunedì, giorno della scadenza, consentendo alla California di procedere con lo scrutinio di oltre 20.000 voti per posta. Queste schede riguardano iscritti all'anagrafe elettorale per i quali i funzionari federali sostengono che gli elettori non siano cittadini statunitensi. Questa mossa arriva alla vigilia delle elezioni di midterm, un momento cruciale per il controllo del Congresso.

Dettagli del Contenzioso Elettorale

I giudici hanno negato la richiesta di emergenza del Dipartimento di Giustizia poche ore dopo la presentazione della domanda. Questa azione ha chiuso la questione sulle schede elettorali contestate che avrebbero potuto influenzare migliaia di voti. La decisione ha aggiunto incertezza ai risultati elettorali ma ha fermato l'interferenza immediata del governo federale. L'ordine brevissimo della Corte Suprema non ha fornito spiegazioni scritte, cosa comune nei casi di emergenza. Nessun giudice ha espresso dissenso pubblico dalla decisione presa.

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Posizioni degli Attori e Difese dello Stato

Il Dipartimento di Giustizia aveva richiesto che la California separasse le schede contestate da quelle legittime. L'amministrazione temeva che mescolando le schede, non si sarebbe più potuto distinguere quali voti fossero invalidi. Il procuratore generale della California, Rob Bonta, ha definito questa mossa disperata e un tentativo di minare le elezioni. Bonta ha giurato di difendere il diritto fondamentale al voto contro ciò che considera illegalità. L'elenco di 20.000 elettori è stato fornito dal Dipartimento per la Sicurezza Interna al governo statale.

Impatto Reale e Passi Successivi

La California possiede 52 seggi alla Camera dei Rappresentanti, più di qualsiasi altro stato. I Democratici necessitano di un guadagno netto di quattro seggi per vincere la maggioranza. L'amministrazione Trump ha intensificato il focus sui presunti voti di non cittadini nelle ultime settimane. Tuttavia, studi e audit dimostrano che il voto illegale è estremamente raro. Il giudice distrettuale David Carter aveva già respinto la richiesta il 28 ottobre, definendo la mossa senza precedenti.

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Il Dipartimento di Giustizia aveva citato in giudizio la California il 15 ottobre per violazione del diritto federale del 1996. La legge federale rende reato per i non cittadini votare nelle elezioni federali. La California sostiene che le sue procedure di sicurezza siano robuste e sufficienti. Il processo del governo federale per identificare i non cittadini è stato definito dai legali dello stato come difettoso. La Corte Suprema ha agito senza chiedere risposte alla California sulla richiesta di emergenza.

Questa sconfitta per Trump avviene mentre i repubblicani lottano per mantenere il controllo del Congresso. L'amministrazione ha già tentato di limitare il voto per posta, ma la Corte ha respinto tale sforzo a settembre. Un giudice federale ha anche dismissed una causa sul Senato dell'Alaska domenica scorsa. L'intervento federale segna una rara volontà di contestare i risultati in tribunale. Il Dipartimento ha promesso di continuare a perseguire vie legali per proteggere l'integrità delle elezioni.