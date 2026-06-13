Corteo a Roma contro governo e remigrazione; ritrovati i resti dell'alpinista Mario Conti dopo mesi di ricerche

A Roma una manifestazione dal titolo "Respingiamoli" protesta contro le politiche governative e la "remigrazione". Intanto, positivamente si conclude la ricerca di Mario Conti, celebre alpinista disperso lo scorso novembre: i suoi resti sono stati trovati casualmente da un escursionista, chiudendo una vicenda di mesi di ansia per la famiglia e la comunità degli scalatori.

Roma ha visto svolgersi un corteo dal significativo titolo "Respingiamoli" diretto contro le politiche governative e il concetto di " Remigrazione ". Parallelamente, dopo mesi di intense ricerche, si è conclusa la vicenda di un noto alpinista italiano: i resti di Mario Conti sono stati rinvenuti vicino alla sua abitazione, ponendo fine a un periodo di grande incertezza e riaprendo il ricordo delle sue prestigiose imprese sportive a livello internazionale.

L'uomo, scomparso il 14 novembre 2023 all'età di 79 anni durante un'escursione nella zona boschiva di Mossini, era dato per disperso. Le operazioni di ricerca avevano coinvolto per mesi il Soccorso alpino, la Guardia di Finanza, i vigili del fuoco, la Protezione civile e i suoi compagni dei Ragni di Lecco.

Il ritrovamento, avvenuto per caso grazie a un escursionista in una scarpata a circa due chilometri da casa sua, è stato commemorato dal gruppo alpinistico con un messaggio che esprime dolore per la perdita ma anche la conclusione di un lungo periodo di sospensione e domande senza risposta





sole24ore / 🏆 1. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corteo Roma Manifestazione Anti-Governo Remigrazione Mario Conti Alpinista Disperso Soccorso Alpino Ritrovamento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ex presidente della Corte dei Conti Miele si dimette da presidente Collegio revisori del CsmIndennità di 27 mila euro l'anno. L'inchiesta sul Ponte e la rete contatti degli indagati (ANSA)

Read more »

Svastiche e scritte naziste a Fiumicino a poche ore dal corteo della remigrazione a RomaIl consigliere comunale Angelo Petrillo ha denunciato le due espressioni xenofobe sorte nella settimana che vedrà il corteo nero nella Capitale

Read more »

Re Carlo III, parata del compleanno a Londra: corteo da Buckingham PalaceOgni anno, secondo una tradizione consolidata, il secondo sabato di giugno Londra ospita la storica parata militare dedicata al compleanno del sovrano britannico, una delle celebrazioni più...

Read more »

Corteo nazionale a Roma per la legge contro l'immigrazione irregolareA Roma è iniziato il corteo nazionale promosso dal comitato Remigrazione e Riconquista per chiedere l'approvazione della proposta di legge di iniziativa popolare contro l'immigrazione irregolare, con oltre 150mila firme raccolte. La manifestazione, che attraversa il quartiere Prati, è presidiata dalle forze dell'ordine e vede la partecipazione di gruppi di estrema destra e di movimenti antifascisti, tra cui CasaPound, che denunciano degrado, insicurezza e criminalità, chiedendo misure drastiche per contrastare gli ingressi clandestini.

Read more »