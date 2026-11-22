La corvetta russa Mercury danneggiata a Bengasi da presunti droni ucraini. In Ucraina, dieci morti per attacco russo a Dymer. Analisi dettagliata degli scontri e scenari geopolitici.

La corvetta lanciamissili russa Mercury ha subito danni significativi in seguito a un'esplosione nel porto di Bengasi, situata nella regione libica orientale della Cirenaica. Secondo le prime segnalazioni, l'unità navale potrebbe essere stata il bersaglio di un attacco condotto da droni ucraini, segnando un'ulteriore escalation nelle operazioni militari al di fuori delle fronterie tradizionali del conflitto. Questa dinamica si inserisce in un contesto di tensione crescente che coinvolge direttamente le flotte mediterranee e le rotte commerciali nordafricane.

Nonostante le incertezze iniziali, le autorità della Libia orientale hanno confermato che una seconda imbarcazione, identificata come un mercantile, è stata colpita domenica durante un attacco aereo aereo al largo della costa di Bengasi. L'attacco alla nave mercantile è avvenuto poche ore dopo il bombardamento della corvetta russa, creando un complesso scenario di sicurezza marittima nella regione. Il Ministero della Salute libico ha precisato che tutti i membri dell'equipaggio rimasti feriti negli scontri sono stati tratti in salvo e stanno attualmente ricevendo le cure mediche necessarie.

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Nello stesso giorno, lunedì 23 novembre, si è verificata una tragica risposta da parte delle forze russe. Un attacco con droni ha colpito Dymer, una località nella regione di Kiev, causando la morte di almeno dieci persone. Il bilancio delle vittime originario, confermato inizialmente dal capo dell'amministrazione statale regionale di Kiev, Timur Tkachenko, parlava di quattro decessi. Tuttavia, le operazioni di ricerca e soccorso hanno portato alla luce ulteriori vittime, portando il totale a sei. Il Servizio di stato per le emergenze ha comunicato che i soccorritori hanno estratto il corpo della sesta vittima dalle macerie di un edificio residenziale distrutto, mentre le squadre continuano a lavorare sotto le macerie.

La corvetta Mercury, entrata in servizio nel 2023, era stata dispiegata nel Mediterraneo con un ruolo principale di scorta. Da diversi giorni si trovava nel porto di Bengasi sotto il controllo del generale Khalifa Haftar. Le indagini preliminari suggeriscono fortemente che l'attacco sia stato orchestrato da Kiev, che ha recentemente esteso il raggio d'azione delle sue operazioni navali. In passato, le forze ucraine avevano già colpito petroliere o cargo russi nel Mediterraneo e di fronte alle coste occidentali dell'Africa, ma questo rappresenta un segnale di portata strategica differente.

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La geopolitica della regione nordafricana sta subendo rapidi mutamenti. Si ipotizza che le forze speciali ucraine abbiano stabilito una base nella Libia occidentale, controllata dall'autorità di Tripoli. Si parla di un contingente di circa 200 uomini, equipaggiati con droni, inclusi modelli marittimi specifici. Parallelamente, Kiev avrebbe inviato commandos in Sudan e nel Sahel, un'operazione mirata a contrastare la presenza dei militari russi mobilitati dal Cremlino per supportare gli alleati locali nella regione. Questo spostamento di truppe indica una strategia ucraina volta a decentralizzare la minaccia russa su più fronti globali.

Il quadro complessivo vede l'intera Libia al centro di un rimescolamento di posizioni internazionali, con mosse decisive da parte di Egitto e Turchia. La Cirenaica, dove si è verificato l'attacco, è diventata da tempo lo snodo logistico principale per Mosca per gli interventi militari a sud. Nonostante il trilaterale avvenuto in Cina tra Xi, Trump e Putin, non è emerso alcun accordo tra Mosca e Kiev per i negoziati di pace. Il nodo fondamentale dei territori rimane irrisolto e persistono profonde divergenze, tra cui l'opposizione russa all'ingresso dell'Ucraina nella NATO.