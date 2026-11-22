L'Ucraina affonda la corvetta Merkury nel Mediterraneo, dimostrando capacità di attacco a lunga distanza. La Libia condanna e avvia un'inchiesta.

La guerra tra l' Ucraina e la Russia ha raggiunto un livello di escalation senza precedenti con l'affondamento della corvetta militare russa Merkury nel Mediterraneo. Questo evento segna una svolta strategica significativa, poiché Kiev dimostra la capacità di colpire assetti navali militari russi ben oltre le zone di conflitto tradizionali. L'attacco conferma che l' Ucraina non si limita più a difendersi sul proprio territorio, ma estende la propria portata operativa in acque internazionali, colpendo obiettivi simbolici e militari allo stesso tempo.

Dettaglio Tecnico dell'Attacco alla Nave Merkury

La nave colpita era una corvetta di classe Steregushchiy, denominata Merkury, che faceva parte della marina militare russa. L'imbarcazione si trovava sulle coste africane e stava scortando un cargo diretto in Russia. La corvetta aveva effettuato uno scalo tecnico a Bengasi per rifornirsi di carburante e viveri, nell'ambito degli accordi di cooperazione esistenti tra la Libia e la Russia. L'attacco è stato eseguito tramite un drone navale, una tecnologia che l'Ucraina ha affinato nel corso del conflitto per colpire obiettivi navali con precisione.

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La Posizione della Libia e le Conseguenze Diplomatiche

Il governo di Bengasi ha emesso una dichiarazione ufficiale in cui afferma che la Libia non è parte della guerra russo-ucraina né di alcun altro conflitto armato al di fuori dei propri confini. Le autorità libiche hanno avviato un'inchiesta in coordinamento con le autorità russe per accertare i dettagli dell'incidente. Il governo ha anche avvertito esplicitamente che non permetterà che i porti, il territorio o le acque territoriali della Libia siano trasformati in un'arena per regolamenti di conti o per l'esportazione di conflitti esterni. Questo posizione sottolinea la volontà di Tripoli di non essere coinvolta nel conflitto, nonostante le infrastrutture navali locali siano state utilizzate dalla Russia.

Il Messaggio di Kiev: Nessun Rifugio Sicuro per Mosca

L'attacco alla Merkury è avvenuto solo 24 ore dopo un altro successo ucraino, ovvero l'affondamento di una nave russa nel golfo di Finlandia. Questa sequenza di eventi trasmette un messaggio durissimo da parte dell'Ucraina: non c'è posto dove la Russia possa sentirsi al sicuro. In passato, Kiev aveva colpito nel Mediterraneo solo navi della cosiddetta "flotta ombra" di Putin, ovvero mercantili o petroliere. Colpire una corvetta militare di classe Steregushchiy rappresenta un'escalation militare diretta, dimostrando che le difese aeree e navali russe non sono più un confine invalicabile per le operazioni ucraine.

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Contesto Geopolitico e Reazioni Internazionali

L'attacco si inserisce in un momento di alta tensione geopolitica, arrivando poche ore dopo la discussione sulla foto pubblicata da Donald Trump sul suo profilo Truth con il presidente russo Vladimir Putin. L'immagine, accompagnata dalla scritta "My friend", aveva suscitato un'ondata di polemiche, a partire dalle stesse dichiarazioni di Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino, alla domanda se il tycoon americano l'avesse mai chiamato "amico", ha risposto in modo secco: "Penso di sì... il problema è che non me lo ricordo". Questo contesto politico internazionale amplifica il significato dell'attacco navale, mostrando come il conflitto continui a influenzare le dinamiche globali anche al di fuori del campo di battaglia diretto.

Impatto Strategico Futuro e Prossimi Sviluppi

La capacità dell'Ucraina di condurre attacchi a distanza nel Mediterraneo e nel Mar Baltico pone nuove sfide per la marina russa e per gli alleati occidentali che monitorano la situazione. L'impiego di droni navali efficaci contro navi di guerra ben armate suggerisce che la Russia dovrà riconsiderare le rotte e le scorte per le proprie operazioni navali. Per la Libia, l'incidente rappresenta un test diplomatico complesso, poiché il paese cerca di mantenere la neutralità pur essendo un punto di passaggio per le attività russe nella regione. Le prossime settimane potrebbero vedere un aumento delle operazioni ucraine contro la logistica navale russa, costringendo Mosca a difendere le proprie flotte su più fronti geografici simultaneamente.