Sindaco di Roma inaugura il primo lotto da 60 milioni di euro nel quartiere Corviale. Interventi completati a maggio con nuovi spazi culturali e servizi pubblici per la comunità.

È stato ufficialmente consegnato alla cittadinanza il primo lotto di lavori di riqualificazione urbana nel complesso residenziale di Corviale, un progetto ambizioso finanziato per 60 milioni di euro mediante i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR) e risorse comunali. I lavori hanno concluso la loro fase operativa nel mese di maggio scorso, ma è stato solo giovedì che il sindaco ha restituito fisicamente questi nuovi spazi alla popolazione, sancendo la fine di un iter amministrativo e tecnico complesso che ha interessato l'intera comunità locale.

Dettagli tecnici e caratteristiche degli interventi

Il progetto complessivo si articola in dieci interventi distribuiti in cinque fasi distinte, coinvolgendo un'area estesa per oltre 390.000 metri quadrati di spazi pubblici e privati. La portata dell'intervento è tale da coinvolgere direttamente o indirettamente più di 4.500 persone che vivono o operano nel quartiere, trasformando radicalmente la percezione e l'utilizzo degli spazi comuni. Questa prima fase di consegna mira a valorizzare chi a Corviale vive, opera e anima esperienze importanti da molti anni, restituendo dignità e funzionalità a luoghi prima degradi.

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Tra le aree più significativamente rinnovate vi è la piazzetta delle Arti e dell'Artigianato, una superficie di 4.881 metri quadrati che è stata completamente rimodellata. A essa si aggiungono i locali storici destinati alle attività che negli anni hanno contribuito alla vita culturale del quartiere, ora ristrutturati per accogliere nuove dinamiche sociali. Un altro punto focale è la Cavea, uno spazio di 2.576 metri quadrati che costituisce la copertura del mercato di Corviale, ora accessibile e sicuro per i cittadini.

Gli interventi tecnici hanno riguardato anche la testata della Trancia H, un edificio di tre piani con una superficie di 529 metri quadrati, il cui rinnovo ha interessato in particolare gli impianti interni. Parallelamente, sono stati ripristinati i collegamenti con la galleria dove saranno ospitate attività formative e universitarie, creando un ponte tra la residenza e l'istruzione. La società Areti di Acea ha realizzato un nuovo impianto di illuminazione pubblica composto da 41 corpi illuminanti al led, migliorando la sicurezza e l'estetica notturna dell'area.

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Posizioni degli stakeholder e visioni dei promotori

Il sindaco ha definito questo traguardo come un grande risultato, sottolineando come l'affidamento dell'arte e della socialità al compito di far crescere e rifiorire questi spazi sia una scelta strategica. Secondo le sue parole, questo rappresenta uno dei progetti più ambiziosi del governo locale, utile a comprendere le potenzialità concrete del PNRR nel trasformare le periferie. La visione è quella di creare un polo inclusivo dove cultura e convivenza civile siano al centro della vita quotidiana.

La società Areti di Acea ha avuto un ruolo tecnico cruciale, non solo per l'illuminazione, ma per aver collaborato alla rigenerazione complessiva dell'infrastruttura. La consegna delle chiavi a giovedì ha segnato il passaggio di consegne tra ente appaltatore e comunità utenti, dimostrando una capacità di esecuzione temporale precisa, con lavori finiti a maggio e apertura immediata al pubblico.

Impatto reale sui servizi e prospettive future

Dei 712 metri quadrati di spazi rigenerati in questa prima fase, una parte consistente è già destinata a servizi pubblici essenziali. Si configura un Centro antiviolenza, nuovi spazi istituzionali per il Municipio Roma XI, e un centro di formazione della Regione. La farmacia comunale, trasferita in locali più ampi, è già operativa dall'inizio di luglio, rispondendo a un bisogno sanitario immediato della popolazione residente.

Altri servizi sociali includono due sale condominiali sistemate per ospitare un portierato sociale e un laboratorio di quartiere dell'università Roma Tre. Il polo civico comprende inoltre la biblioteca e un centro di formazione comunale, ampliando l'offerta educativa. La scadenza finale del progetto è fissata al 2027, anno in cui saranno inaugurati il palazzetto dello sport, i parchi pubblici e la Casa per l'innovazione, completando così la visione di rigenerazione urbana del quartiere Corviale.