Corvino si racconta: 'Ho preferito fermarmi per non deludere Lecce e la mia gente'

Corvino si è espresso a margine del suo intervento all'Università del Salento, sottolineando l'importanza delle critiche ricevute in carriera e la necessità di equilibrio tra risultati e crescita dei giovani talenti.

Corvino si è espresso a margine del suo intervento all'Università del Salento, sottolineando l'importanza delle critiche ricevute in carriera. Ha affermato di averle sempre prese bene, ma di non aver accettato le cattiverie e gli insulti.

Ha ricordato i suoi anni alla Fiorentina e ha sottolineato l'importanza di lavorare per non deludere la sua città e la sua gente. Ha inoltre espresso il suo pensiero sui problemi del calcio italiano, sottolineando la mancanza di fantasia e coraggio, nonostante le grandi risorse finanziarie. Ha anche parlato dei suoi colleghi, come Guardiola e Conte, e ha espresso la sua opinione sui problemi del mercato, sottolineando la necessità di equilibrio tra risultati e crescita dei giovani talenti.

Inoltre, ha parlato dei rinnovi dei contratti con alcuni giocatori, come Butez e Da Cunha, che restano al Como. Ha anche espresso il suo pensiero sul futuro del Genoa, una squadra che ha una miniera di talenti, ma che ha anche dei problemi di mercato. Ha inoltre parlato dei rinnovi dei contratti con alcuni giocatori, come Maselli, che ha firmato fino al 2028.

Ha anche espresso il suo pensiero sul futuro della Roma, dopo l'addio di Viens e Haavi, e ha sottolineato la necessità di arrivare al Mondiale. Ha inoltre parlato dei problemi del calcio italiano, sottolineando la mancanza di preoccupazione per i playoff e la necessità di arrivare al Mondiale





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