Cosa c'è dietro le monete false da due euro? Un'organizzazione internazionale specializzata nella produzione e distribuzione di monete false

Le indagini hanno portato al sequestro di quasi 20mila monete false da due euro trovate nei cambiamonete di sale slot e video-lottery della provincia di Prato. Gli investigatori parlano di un livello 'straordinario' perché le monete false riprodugevano peso, dimensioni e magnetismo delle monete genuine. La filiera portava fuori dall'Italia e le monete sequestrate riprodugevano diverse facce nazionali ed emissioni commemorative.

La Zecca di Stato ha classificato le monete false come una 'innovativa e insidiosissima classe di contraffazione' poiché riprodugevano peso, dimensioni e magnetismo delle monete genuine.

I componenti della moneta, l'anello esterno e il piattello interno, erano stati realizzati con processi industriali in Cina e poi importati in Europa attraverso Germania e Belgio. La filiera portava fuori dall'Italia e le monete sequestrate riprodugevano diverse facce nazionali ed emissioni commemorative, tra cui italiane, francesi, tedesche, slovene, greche, belghe e lussemburghesi





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Monete False Organizzazione Internazionale Prodotti Cinesi Distribuzione Riciclaggio Dei Profitti Conversazioni Intercettate Fuga In Serbia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trasparenza salariale: cosa cambia e cosa dobbiamo fare per tutelare i nostri dirittiLa Direttiva Europea viene recepita in Italia in Italia entro il 7 giugno e introduce una svolta epocale per contrastare il divario retributivo di genere, che nell'Unione si attesta ancora intorno al 13%. L’e indicazioni dell'esperto

Read more »

AdBlue al posto del gasolio: cosa fare subito e cosa noL’AdBlue non è un carburante ma il fluido del sistema anti-emissioni Scr dei diesel moderni. Ecco cosa succede se finisce nel serbatoio sbagliato e perché non bisogna avviare il motore

Read more »

Rottamazione quater, conto alla rovescia per scadenza rata di maggio: cosa fare, come pagareCosa prevede la rottamazione quater e cosa si rischia pagando in ritardo

Read more »

Viaggi, cosa odiano gli italiani (e cosa no) dei voli aereiLeggi su Sky TG24 l'articolo Viaggi aerei, dal vicino chiacchierone agli applausi: cosa odiano gli italiani (e cosa no)

Read more »