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Cosa c'è dietro le monete false da due euro? Un'organizzazione internazionale specializzata nella produzione e distribuzione di monete false

Crimine News

Cosa c'è dietro le monete false da due euro? Un'organizzazione internazionale specializzata nella produzione e distribuzione di monete false
Monete FalseOrganizzazione InternazionaleProdotti Cinesi
📆6/5/2026 3:46 PM
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Le indagini hanno portato al sequestro di quasi 20mila monete false da due euro trovate nei cambiamonete di sale slot e video-lottery della provincia di Prato. Gli investigatori parlano di un livello 'straordinario' perché le monete false riprodugevano peso, dimensioni e magnetismo delle monete genuine. La filiera portava fuori dall'Italia e le monete sequestrate riprodugevano diverse facce nazionali ed emissioni commemorative.

La Zecca di Stato ha classificato le monete false come una 'innovativa e insidiosissima classe di contraffazione' poiché riprodugevano peso, dimensioni e magnetismo delle monete genuine.

I componenti della moneta, l'anello esterno e il piattello interno, erano stati realizzati con processi industriali in Cina e poi importati in Europa attraverso Germania e Belgio. La filiera portava fuori dall'Italia e le monete sequestrate riprodugevano diverse facce nazionali ed emissioni commemorative, tra cui italiane, francesi, tedesche, slovene, greche, belghe e lussemburghesi

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Monete False Organizzazione Internazionale Prodotti Cinesi Distribuzione Riciclaggio Dei Profitti Conversazioni Intercettate Fuga In Serbia

 

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