Documenti riservati e pentiti rivelano come la mafia volesse eliminare l'ex capo della Polizia. Le minacce di Riina, Bagarella e la banda della Magliana.

La figura dell'ex capo della Polizia Gaetano De Gennaro è stata storicamente percepita da Cosa Nostra come un ostacolo insormontabile per la realizzazione dei loro progetti criminali. Per l'organizzazione mafiosa, De Gennaro rappresentava un nemico estremamente pericoloso, tale da giustificare piani attentati alla sua vita. Queste dinamiche sono state ricostruite dettagliatamente dal Corriere della Sera grazie all'analisi di appunti riservati e verbali di collaboratori di giustizia, offrendo una visione nuova sulla sua battaglia contro il crimine organizzato.

La tensione tra il funzionario e i vertici mafiosi raggiunse un punto critico intorno al 1992. Un momento chiave si ebbe il 23 agosto 1992, quando De Gennaro, all'epoca vicecapo della Direzione investigativa antimafia, incontrò Giuseppe Marchese nel carcere di Pianosa. Marchese era il cognato di Leoluca Bagarella e uno degli uomini di maggiore fiducia del boss, rendendo il colloquio una fonte di informazioni strategica per le indagini in corso.

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Dal dialogo emerse la conferma che De Gennaro era finito nel mirino dei corleonesi. Il giorno successivo, il funzionario annotò in un documento riservato: "Salvatore, considerandomi un grave ostacolo per la completa realizzazione dei suoi ulteriori progetti criminali". Questa presa di coscienza anticipava la tragica fine del funzionario, avvenuto prima di togliersi la vita. Nella lettera indirizzata al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, De Gennaro scrisse: "Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare".

Il ruolo di Marchese e le minacce storiche

Giuseppe Marchese, divenuto collaboratore di giustizia pochi giorni dopo l'incontro, spiegò ai magistrati di aver scelto di affidarsi a De Gennaro per il coraggio, la determinazione e la correttezza che il funzionario aveva dimostrato nella lotta alla mafia. Le minacce contro il poliziotto risalivano almeno al 1989. Secondo le dichiarazioni di Marchese, il progetto di eliminazione non si concretizzò a causa dell'arresto di un criminale romano, che alterò i piani mafiosi.

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La paura che De Gennaro ispirasse ai vertici di Cosa Nostra fu confermata anche dalle dichiarazioni del pentito Giovanni Drago. Nei suoi verbali, Drago raccontò che il boss Nino Madonia considerava il funzionario troppo pericoloso perché "capiva troppo". Questa percezione di una minaccia esistenziale per la struttura criminale guidò le successive decisioni operative di Cosa Nostra.

Altri progetti omicidi e testimoni chiave

Ulteriori testimonianze raccolte nel 1994 portarono alla luce altri progetti per assassinare De Gennaro. A riferirne ai magistrati furono i collaboratori di giustizia Gaetano Grado e Luigi Sparacio. Quest'ultimo raccontò di aver ricevuto un incarico da membri della banda della Magliana, al quale aveva poi deciso di non dare seguito. Queste rivelazioni portarono a un rafforzamento delle misure di sicurezza nei confronti del funzionario.

I progetti criminali non furono mai realizzati. Negli anni successivi, gli arresti dei principali boss e l'abbandono della strategia stragista da parte di Cosa Nostra contribuirono a ridimensionare la minaccia. La trasformazione dell'organizzazione e la sua progressiva marginalizzazione permisero alle autorità di consolidare il lavoro svolto negli anni difficili.

Eredità e contesto storico dell'antimafia

Lo stesso Bernardo Provenzano sarebbe stato arrestato nel 2006, quando De Gennaro era ormai da sei anni alla guida della Polizia di Stato. Questo evento segnò una tappa cruciale nella storia dell'antimafia italiana, chiudendo un capitolo difficile ma evidenziando la resilienza delle istituzioni. La figura di De Gennaro rimane un simbolo della determinazione necessaria per affrontare le organizzazioni criminali.

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La ricostruzione storica dei tentati omicidi contro De Gennaro non solo onora la memoria del funzionario, ma fornisce anche elementi fondamentali per comprendere le dinamiche interne di Cosa Nostra in quel periodo. L'interazione tra forze dell'ordine, magistrati e collaboratori di giustizia ha permesso di smantellare progressivamente la rete mafiosa, nonostante le minacce e i pericoli costanti a cui erano esposti gli attori istituzionali. Questa narrazione sottolinea l'importanza della memoria storica nel contrasto alla criminalità organizzata.