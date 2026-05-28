Cosa si può acquistare con 200 mila euro nelle città italiane? L'analisi di Tecnocasa

Con un budget di 200 mila euro, l'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa ha calcolato le metrature acquistabili in diverse città italiane, sia per l'usato che per le nuove costruzioni, evidenziando le forti differenze tra i vari capoluoghi e località turistiche.

L'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato cosa si possa acquistare con un budget di 200 mila euro nelle principali città italiane e in alcune località turistiche, considerando sia il mercato dell'usato sia quello delle nuove costruzioni.

I risultati mostrano notevoli differenze tra i vari capoluoghi, con metrature che variano da meno di 40 metri quadrati a oltre 150, a seconda della zona e dello stato dell'immobile. A Bari, con 200 mila euro si possono ottenere circa 106 metri quadrati di un appartamento usato, mentre per una nuova costruzione la superficie scende a 68 metri quadrati.

Nelle zone centrali, dove molti investitori hanno acquistato ampie tipologie da trasformare in B&B, la metratura si attesta a 77 metri quadrati, in calo rispetto ai 90 dell'anno precedente. Nell'ultimo anno i prezzi a Bari sono aumentati del 13,4%. A Bologna, città tra le più rivalutate, si acquistano 73 metri quadrati di usato e 54 di nuovo, mentre nelle zone universitarie come l'Ospedale S. Orsola la metratura scende a 65 metri quadrati.

Firenze offre 63 metri quadrati di usato e 48 di nuovo; nelle zone centrali la metratura si riduce di 5 metri quadrati, mentre a Novoli, zona universitaria, si arriva a 75 metri quadrati. Genova, con i prezzi più bassi tra le grandi città, permette di acquistare fino a 160 metri quadrati di usato e 110 di nuovo, e in centro si sfiorano i 190 metri quadrati.

A Milano, i prezzi in recupero consentono in media 43 metri quadrati di usato e 37 di nuovo; nella zona universitaria Città Studi si trovano 37 metri quadrati, mentre a Bicocca 56 metri quadrati. Napoli offre 81 metri quadrati di usato e 69 di nuovo, con quasi 90 metri quadrati nei quartieri centrali. Palermo regala ampi spazi: 167 metri quadrati di usato e 135 di nuovo, e in centro 142 metri quadrati.

Roma, seconda città più costosa dopo Milano, con lo stesso budget permette di acquistare 60 metri quadrati di usato e 52 di nuovo, ma in centro solo un monolocale. Torino, con prezzi in crescita ma ancora accessibili, offre 111 metri quadrati da ristrutturare e 79 ristrutturati; in centro si scende a 83 metri quadrati. A Verona si acquistano 112 metri quadrati di usato e 81 di nuovo, ridotti a 81 metri quadrati in centro.

Per gli amanti della montagna, a Sestriere si possono avere 77 metri quadrati di usato, mentre a Valtournenche-Cervinia solo 38 metri quadrati. Per il mare, a Riccione si acquistano 75 metri quadrati di usato e 49 di nuovo; a Positano, tra le più costose, solo 32 metri quadrati. A Jesolo si trovano 65 metri quadrati di usato, a Caorle 61, e a Olbia 88 metri quadrati





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