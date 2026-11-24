Cosmetica Italia finanzia il restauro del Poetto del Broletto a Milano. L'iniziativa per la Milano Beauty Week 2026 tutela il patrimonio culturale con tecnologie avanzate.

Il 2 novembre 2026 segna l'avvio ufficiale del restauro conservativo del Poetto del Broletto, situato nell'incantevole Piazza Mercanti a Milano. Questa operazione, resa possibile dalla donazione dell'Associazione Nazionale Imprese Cosmetiche, nota come Cosmetica Italia, rappresenta un passo concreto nella salvaguardia del patrimonio storico cittadino.

Iniziativa cosmetica per patrimonio storico

L'evento si inserisce nel contesto più ampio della Milano Beauty Week, manifestazione annuale dedicata alla cultura della bellezza. L'iniziativa, presentata ufficialmente in questa data, mira a valorizzare l'eredità culturale milanese attraverso un intervento di restauro specialistico. Il progetto è stato concepito per preservare l'integrità materica di un monumento che un tempo costituiva il fulcro dell'amministrazione medievale della città.

Also read Cop31 fallita e gas in rialzo: l'Italia resta ostaggio delle fossili

Tecnologia non invasiva e diagnosi

Il processo di restauro segue un percorso scientifico rigoroso, validato tecnicamente dall'Unità Fontane e Monumenti del Comune di Milano. La prima fase prevede verifiche strutturali dettagliate condotte mediante indagini diagnostiche non invasive. In particolare, viene utilizzato il Georadar per mappare la struttura senza intaccare le superfici originali del monumento.

Ruolo di Cosmetica Italia e visione

Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia, ha sottolineato come la bellezza italiana vada oltre i prodotti cosmetici. Egli ha definito il restauro un esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privato per la tutela dell'ambiente urbano. La donazione, approvata formalmente nel 2025, riflette la responsabilità del settore cosmetico verso i territori e la volontà di tramandare la bellezza alle generazioni future.

Advertisement

Impatto urbano e prospettive future

Marco Mazzei, assessore allo Spazio pubblico del Comune di Milano, ha evidenziato il valore di questo contributo produttivo per la comunità. L'intervento garantirà che il monumento rimanga un punto di riferimento culturale ben oltre la chiusura dei palinsesti della settimana dedicata alla bellezza. Questa collaborazione dimostra come la realtà imprenditoriale possa sostenere attivamente la salvaguardia della bellezza cittadina.

Celebrazione identità urbana milanese

L'operazione rappresenta una tangibile espressione del movimento This is Bellezza - Say Hello to Italian Beauty, promosso da Cosmetica Italia. Questo racconto corale mette al centro il saper fare, la qualità dei dettagli e il percorso scientifico rigoroso. Il restauro si trasforma così in un atto di responsabilità che arricchisce l'identità urbana di Milano e il benessere di chi vive la città.