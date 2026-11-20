Cosmo presenta il nuovo disco del 2026, definendo lo stile mutante. Un'opera che unisce elettronica e chitarre, ispirata da Lucio Battisti e Rosalía, con brani brevi e provocatori.

Il cantante Cosmo sta ridefinendo i confini della musica leggera italiana attraverso la creazione di uno che lui stesso definisce " stile mutante". Questo approccio innovativo rappresenta una svolta radicale nella sua carriera artistica, allontanandosi dalle strutture tradizionali per abbracciare una forma più fluida e sperimentale. La sua intenzione è chiara: non soddisfare più le aspettative predefinite del pubblico, ma seguire una visione personale e autentica.

La decostruzione della musica leggera italiana

Questa nuova direzione musicale nasce da un processo di decostruzione della personalità dell'artista e del suo rapporto con gli altri. Cosmo ha dichiarato di non essere più un ragazzino, specificando di avere 44 anni, e di sentirsi libero di abbandonare l'idea di dover piacere a tutti. Questa liberazione creativa si riflette nel suo desiderio di cercare la stranezza e di mescolare linguaggi diversi, dalla trap alla Motown, in un unico progetto sonoro.

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Ispirazioni da Lucio Battisti e Rosalía

Il nuovo lavoro discografico attinge a fonti molto varie, tra cui spiccano i nomi di Lucio Battisti e Rosalía come riferimenti chiave. Le canzoni presentano una voce spesso distorta tra autotune ed effetti sonori, con una durata media inferiore ai tre minuti. Questa scelta mimetica ricorda la produzione di Rosalía, creando un'atmosfera di cantautorato ascetico che fonde elettronica e chitarre acustiche in un mix originale e intrigante.

Contesto sociale e influenze contemporanee

I testi riflettono un profondo malessere sociale, evocando rabbia e conflittualità tipiche delle nuove generazioni. Il giglio bianco presente nella copertina del disco simboleggia la purezza, mentre la cornice rossa attorno ad esso richiama il fuoco e la violenza del capitalismo moderno. Le immagini citate nei brani risalgono alle rivolte di Parigi, ma trovano una perfetta risonanza nel dibattito attuale sul carovita e sulla repressione statale, come testimoniato dai controlli alla stazione di Milano Centrale.

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Successo commerciale e influenze musicali

Nonostante la sperimentazione, l'album sta ottenendo ottimi risultati commerciali, con dati di vendita dei concerti di gennaio e febbraio particolarmente positivi. Il manager Emiliano Colasanti ha espresso stupore per il successo, mentre l'artista cita influenze dal pc music di Lorenzo Senni e da Kanye West. La registrazione di brani corti impone limiti produttivi severi, costringendo a concentrare il messaggio in poco tempo, un approccio considerato come un gioco infantile e ludico.

Il futuro e i piani per il tour

Le prossime tappe del tour includeranno misure restrittive sulle fotocamere dei telefoni cellulari, per garantire ai fruitori una concentrazione totale sull'esperienza musicale dal vivo. L'energia promessa è quella di un viaggio più intenso e ballabile rispetto ai concerti della scorsa estate. Il pubblico target non è necessariamente limitato ai giovani, poiché Cosmo ritiene di non avere le carte in regola per raggiungere specificamente le nuove generazioni, preferendo mantenere una ricerca artistica autonoma e personale.