La Costa Deliziosa salpa da Savona per un viaggio di 139 giorni in 29 Paesi. Scopri il costo giornaliero, le tappe e le novità dell'edizione 2027.

La nave da crociera Costa Deliziosa, gestita dall'armatore Costa Crociere, darà il via all'edizione 2027 del Giro del Mondo il prossimo anno, inaugurando un itinerario di straordinaria lunghezza che si snoderà per 139 giorni consecutivi. La partenza ufficiale è fissata nella città portuale di Savona, dove la grande imbarcazione accumulerà le ultime scorte e accoglierà il suo equipaggio prima di affrontare l'epica traversata oceanica verso il Nuovo Mondo.

Questo tour eccezionale rappresenta uno dei viaggi marittimi più ambiziosi del settore, proponendo una scoperta capillare della geografia globale che coinvolge ben 5 continenti. A bordo della Costa Deliziosa viaggiaranno circa 1.600 passeggeri, accompagnati da un equipaggio numeroso che garantirà ogni servizio e attività durante i quasi quattro mesi di assenza dalla normalità. L'obiettivo è permettere ai viaggiatori di toccare 29 differenti Paesi, offrendo un accesso privilegiato a 47 destinazioni uniche sparse per tutto il globo.

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Dettagli del Percorso e Itinerario Globale

L'itinerario strutturato da Costa Crociere per questa edizione inizia simbolicamente con il Capodanno celebrato sulle coste della California, negli Stati Uniti. Da questo punto nevralgico, la rotta si dirigera verso le metropoli asiatiche, permettendo ai passeggeri di immergersi nella vivace cultura orientale e nei suoi moderni centri urbani. Il viaggio continuerá attraverso le meraviglie naturali dell'Africa, offrendo panorami e esperienze a terra che non hanno eguali in nessun altro tipo di vacanza organizzata.

Le tappe previste includono esperienze esclusive sia a bordo che sulle terre visitate, con escursioni di piú giorni in alcune destinazioni chiave. La Costa Deliziosa non si limitera a fare scalo, ma offrirá appuntamenti dedicati alle culture locali, consentendo agli ospiti di interagire direttamente con le tradizioni dei Paesi attraversati. Questa scelta operativa trasforma il semplice spostamento geografico in un'esperienza educativa e culturale profonda, valorizzando ogni sosta.

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Novità a Bordo e Costi del Biglietto

Per questa edizione 2027, una delle novitá principali riguarda la presenza di otto content creator professionisti che accompagneranno il viaggio. Questi influencer si alterneranno lungo l'itinerario per raccontare l'esperienza in diretta sui social media, creando un ponte digitale tra i passeggeri a bordo e il pubblico globale che seguirá la trasferta. La loro presenza mira a mostrare in tempo reale la vita a bordo e le emozioni delle tappe terrestri.

Per quanto riguarda l'aspetto economico, il costo base del biglietto per partecipare a questa avventura di 139 giorni si attesta su una cifra molto competitiva rispetto alla durata totale. Il prezzo calcola poco superiore ai 100 euro al giorno per ciascun passeggero. Questa tariffa rende il sogno di circumnavigare il globo accessibile a una fascia piú ampia di viaggiatori, considerando che si tratta di un viaggio che copre migliaia di chilometri e include pernottamenti, pasti e intrattenimento.

Logistica Complessa e Organizzazione

Rendere possibile un viaggio di tale portata richiede una macchina organizzativa e logistica estremamente complessa, che viene attivata con mesi di anticipo dalla direzione di Costa Crociere. La gestione delle forniture alimentari, del carburante, delle manutenzioni straordinarie e delle autorizzazioni portuali nei 29 Paesi toccati richiede una pianificazione millimetrica. Ogni dettaglio, dalla catena del freddo alle scorte di ricambio, deve essere calcolato per garantire la continuitá dei servizi senza interruzioni.

L'equipaggio della Costa Deliziosa dovra affrontare una sfida fisica e mentale notevole, restando in servizio attivo per quasi cinque mesi consecutivi. La rotta globale pone vincoli stringenti sulle tempistiche di arrivo e partenza nei porti, poiché anche un piccolo ritardo potrebbe compromettere le prenotazioni terrestri e le connessioni aeree dei passeggeri. La precisione operativa é quindi il pilastro fondamentale su cui poggia il successo di questo Giro del Mondo.

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Impatto sul Mercato delle Crociere

L'annuncio di questo viaggio di 139 giorni rappresenta un segnale significativo per il settore delle crociere di lusso e di esplorazione globale. La decisione di Costa Crociere di schierare la Costa Deliziosa su questo percorso dimostra la fiducia nell'interesse dei viaggiatori per esperienze lunghe e trasformative. Con 1.600 posti letto occupati, l'impatto economico sui porti toccati sarà considerevole, portando reddito alle economie locali di 29 nazioni.

La struttura a 47 destinazioni permette di visitare regioni che solitamente non sono collegate da percorsi turistici standardizzati. I viaggiatori che sceglieranno questo itinerario avranno l'opportunitá di creare un diario di bordo unico, interrotto solo dalle soste notturne a bordo. L'integrazione tra la tecnologia digitale dei content creator e la tradizione della crocieristica classica segna un'evoluzione moderna nel modo di concepire i grandi viaggi marittimi.