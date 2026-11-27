Il governo costaricano ha bloccato l'ingresso di Francesca Albanese, relatrice Onu, citando minacce alla sicurezza nazionale e legami con terrorismo.

Il governo del Costa Rica ha ufficialmente impedito l'ingresso nel territorio nazionale a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi. La decisione è stata comunicata giovedì presso l'aeroporto che serve la capitale San José, dove la diplomatica si era recata per ricevere un dottorato honoris causa dall'università pubblica del paese.

Motivazioni ufficiali sulla sicurezza

Omer Badilla, capo della direzione generale della migrazione e degli stranieri dipendente dal ministero dell'Interno, ha confermato la decisione in un video pubblicato sui social media. Ha dichiarato esplicitamente che Albanese è oggetto di una allerta internazionale a causa di presunti legami con atti terroristici, sottolineando la necessità di tutelare la sicurezza nazionale.

Also read Francesca Albanese respinta in Costa Rica: i motivi e il precedente

Badilla ha aggiunto che la misura mira a dissipare eventuali dubbi sul profilo di sicurezza della relatrice. La sua dichiarazione mira a giustificare il diniego d'ingresso basandosi su criteri di protezione statale, senza entrare nel merito delle accuse politiche sollevate dalla stessa Albanese contro Israele.

Reazioni immediate della relatrice

Francesca Albanese ha reagito subito dopo il blocco, scrivendo sulla piattaforma X dall'aeroporto di San José. Ha affermato che si scopre il vero volto dell'impero quando si supera i suoi limiti o si creano disagi alle strutture di potere dominanti. La relatrice ha definito la situazione deplorevole e una vergogna per le istituzioni costaricane.

Advertisement

La diplomatica era attesa per una cerimonia accademica, ma le autorità hanno priorizzato i controlli di sicurezza nazionale rispetto all'onorificenza universitaria. Il suo ingresso era previsto nel contesto di una visita istituzionale, ora annullata a causa delle restrizioni imposte dal governo.

Supporto internazionale da Israele

Danny Danon, ambasciatore israeliano all'Onu, ha espresso congratulazioni ufficiali al governo del Costa Rica per la misura adottata. Danon ha scritto su X che coloro che sfruttano il mandato Onu per diffondere propaganda devono risponderne delle loro azioni. Ha criticato le organizzazioni terroristiche e la legittimazione data a gruppi considerati illeciti.

La posizione di Israele si allinea alla narrativa di sicurezza che ha portato al blocco. Danon ha sottolineato la necessità di rispondere a chi utilizza piattaforme internazionali per scopi che considera illegittimi. Questo sostegno diplomatico rafforza la posizione del governo costaricano nella sua decisione.

Contesto e implicazioni future

Albanese è conosciuta per le accuse di genocidio rivolte a Israele, un tema che continua a dividere l'opinione pubblica internazionale. La sua presenza in America Latina è stata oggetto di dibattito politico e di sicurezza. Il caso Costa Rica segnala una possibile tendenza a limitare l'accesso a figure controverse dal punto di vista della sicurezza nazionale.

Advertisement

La vicenda evidenzia le tensioni tra la libertà di movimento degli inviati Onu e le leggi nazionali sulla sicurezza. Gli osservatori monitoreranno le ripercussioni diplomatiche e le future visite della relatrice in America Latina. Il caso rimane un esempio rilevante di gestione dei profili sensibili negli scambi internazionali.