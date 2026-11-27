L'ONU critica il divieto di ingresso in Costa Rica a Francesca Albanese, relatrice speciale, per motivi di sicurezza nazionale. Analisi delle implicazioni diplomatiche.

Il Governo del Costa Rica ha rifiutato l'accesso al territorio nazionale a Francesca Albanese, l'Esperta Indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, una decisione che ha immediatamente innescato una forte polemica diplomatica e attirato le critiche ufficiali dall'alto commissariato per i diritti umani. La relatrice, cittadina italiana, era stata fermata alle operazioni di frontiera presso l'Aeroporto Internazionale Juan Santamaria, sito a breve distanza dalla capitale San José, impedendole così di partecipare alla cerimonia ufficiale in cui lo Stato avrebbe dovuto conferirle una laurea honoris causa.

Le motivazioni ufficiali e la reazione di Volker Turk

Volker Turk, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, ha espresso la sua profonda preoccupazione pubblica nei confronti della mossa governativa costaricana, definendo la situazione allarmante e sollecitando un immediato ripensamento da parte delle autorità locali. L'Ufficio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha specificato tramite la piattaforma X che il diniego di ingresso è stato motivato dalle autorità locali con presunti motivi di sicurezza nazionale, una giustificazione che l'ente onorífico ha accolto con scetticismo e disappunto, sottolineando l'importanza della protezione e dell'accesso indipendente per i relatori speciali.

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Dettagli della detenzione e dichiarazioni di Albanese

Nell'immediato, l'Ufficio per l'Immigrazione del Costa Rica ha dichiarato di aver agito solo dopo aver ricevuto un avviso specifico, affermando che la decisione era pienamente coerente con le rigorose misure di sicurezza nazionale vigenti nel Paese. Francesca Albanese, intervenuta in una conferenza video registrata all'aeroporto con il giornalista Ahmed Shihab-Eldin, ha raccontato dettagli preoccupanti della sua esperienza, riferendo che le autorità le avevano sequestrato il passaporto e che le era stata offerta una cella di detenzione dalle condizioni igieniche pessime, con un odore così sgradevole da metterla quasi in condizioni di malessere fisico. La relatrice ha inoltre dichiarato di aver ricevuto pressioni per essere rimandata con la forza a Parigi, minaccia che lei ha fermamente respinto opponendosi con decisione a una deportazione che considerava illegittima.

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Impatto geopolitico e allineamento con Israele

La decisione di San José getta un'ombra sulla crescente vicinanza strategica e politica del piccolo Stato centroamericano con gli Stati Uniti e con Israele, segnando un netto allontanamento dalla storica tradizione di sostegno costaricano alle istituzioni multilaterali e al diritto internazionale. Sottoposta a sanzioni da parte degli Stati Uniti in relazione alle misure del Tribunale Penale Internazionale, Albanese ha affermato di aver sperato in una inversione di rotta da parte del Governo e ha respinto categoricamente qualsiasi tentativo di collegare il suo operato a presunti collegamenti con il terrorismo, ribadendo il suo ruolo di critica aperta e documentata verso le condotte israeliane a Gaza.

Sviluppi immediati e contesto diplomatico

La situazione si è evoluta solo dopo le ore serali del venerdì, quando le autorità costaricane hanno consentito il trasferimento di Francesca Albanese in un hotel vicino all'aeroporto per trascorrere la notte in attesa della sua partenza. La relatrice è programmata per lasciare il paese il sabato diretto verso il Messico, chiudendo di fatto la sua visita ufficiale in Costa Rica. Parallelamente a questa vicenda, Danny Danon, l'Ambasciatore di Israele presso le Nazioni Unite, ha espresso la sua approvazione pubblica per il divieto di ingresso attraverso un post sulla piattaforma X, lodando la decisione delle autorità costaricane come un passo necessario, evidenziando così come la figura di Albanese continui a essere al centro di intensi scontri politici a livello globale.