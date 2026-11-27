La Costa Rica vieta l'ingresso a Francesca Albanese per motivi di sicurezza. Il capo diritti umani ONU Volker Turk chiede di riconsiderare il blocco.

Il governo della Costa Rica ha formalmente impedito l'ingresso nel territorio nazionale alla relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. Questo evento decisivo è avvenuto il 27 novembre 2026 all'aeroporto internazionale Juan Santamaria, vicino alla capitale San José, generando immediate reazioni diplomatiche a livello globale. La decisione delle autorità migratorie costaricensi ha messo in evidenza un significativo spostamento nella politica estera del paese centroamericano, che si sta avvicinando progressivamente alle posizioni di Washington e di Israele.

Dettagli operativi e contesto dell'episodio

La relatrice italiana si trovava in Costa Rica per ricevere una laurea honoris causa dall'Università statale della Costa Rica, un prestigioso riconoscimento accademico conferito nel capoluogo. Tuttavia, l'evento è stato interrotto quando il personale dell'Ufficio per l'immigrazione del Costa Rica ha bloccato il suo accesso. Le autorità hanno giustificato la misura con presunti motivi di sicurezza nazionale, affermando di aver agito in seguito alla ricezione di un avviso specifico. Questa azione ha immediatamente posto l'attenzione internazionale sulle nuove linee guida di sicurezza adottate dal governo.

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Posizioni delle parti e reazioni diplomatiche

Volker Turk, responsabile per i diritti umani delle Nazioni Unite, ha espresso la sua profonda preoccupazione per la decisione presa dal governo costaricano. Turk ha invitato esplicitamente le autorità a riconsiderare il blocco, sottolineando l'importanza dell'accesso per gli esperti indipendenti del Consiglio per i diritti umani. Dall'altra parte, Danny Danon, ambasciatore di Israele presso l'ONU, ha lodato pubblicamente la mossa del Costa Rica sui propri canali, definendola appropriata. Questa divergenza riflette le tensioni geopolitiche attuali tra gli Stati che sostengono la posizione israeliana e le organizzazioni umanitarie internazionali.

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Impatto reale e sviluppi futuri previsti

Francesca Albanese, cittadina italiana e soggetta a sanzioni statunitensi legate alla Corte penale internazionale, ha contestato vigorosamente il divieto. Durante una chiamata video registrata presso il terminal dell'aeroporto, la relatrice ha descritto un trattamento duro, inclusi il sequestro del passaporto e l'offerta di una stanza di detenzione dal forte odore. Ha inoltre rifiutato di essere costretta a tornare a Parigi, opponesi alle minacce di imbarco forzato da parte delle autorità. L'episodio segna un punto di svolta nelle relazioni tra la Costa Rica, guidata dal presidente Laura Fernandez, e la comunità diplomatica ONU.