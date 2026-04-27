Costacurta affonda Pulisic e Leao: 'Il Milan ha problemi seri in attacco'

Analisi critica di Billy Costacurta sulla prestazione del Milan, con particolare attenzione alle difficoltà offensive e al rendimento di Pulisic e Leao. Approfondimenti su Serie A, Serie C e Serie A femminile.

L'analisi post-partita di Billy Costacurta , leggendario difensore del Milan , non risparmia critiche nei confronti della prestazione offensiva della squadra di Massimiliano Allegri . Costacurta ha espresso un giudizio severo su Christian Pulisic , definendolo il peggiore in campo e sottolineando una mancanza di intesa e collaborazione tra gli attaccanti.

Le sue parole dipingono un quadro di difficoltà nel reparto offensivo, con una scarsa capacità di supporto reciproco e una limitata produzione di gioco. Il commento di Costacurta si inserisce in un contesto di crescente critica nei confronti di Allegri e delle sue scelte tattiche, alimentando le speculazioni sul futuro dell'allenatore e dei giocatori. Il focus si sposta poi su Rafael Leao, altro elemento chiave del Milan, e sulle sue performance altalenanti.

Allegri stesso ha ammesso che Leao non è mai stato un giocatore costante, nemmeno in passato, evidenziando una difficoltà nel mantenere un livello di rendimento elevato nel tempo. Questa osservazione solleva interrogativi sulla capacità di Leao di diventare un leader indiscusso della squadra e di garantire una continuità di risultati.

Costacurta, inoltre, ha sottolineato una mancanza di impegno nella fase difensiva da parte di alcuni giocatori, con Leao in particolare indicato come uno di quelli che meno si prodigano in fase di ripiegamento. Questa critica evidenzia un problema di equilibrio tattico e di spirito di sacrificio all'interno della squadra. Oltre alle analisi sulle singole prestazioni, l'articolo offre uno sguardo panoramico sul panorama calcistico italiano, con aggiornamenti su Serie A, Serie C e Serie A femminile.

Si parla della possibile rivoluzione in casa Lazio, della ricerca di nuovi allenatori da parte di diverse squadre, e dei risultati delle ultime partite. Vengono inoltre menzionati i progressi del Como, la 'battaglia' tra Scamacca e Mina, e le difficoltà incontrate da alcune squadre nella ricerca del centravanti ideale. L'articolo include anche notizie sulle categorie inferiori, con la promozione dell'Ostiamare in Serie C e le problematiche dell'Albinoleffe.

Infine, viene annunciata la partnership tra Frecciarossa e la finale della Coppa Italia Women tra Juventus e Roma, sottolineando l'importanza crescente del calcio femminile in Italia. L'articolo si conclude con informazioni relative alla gestione degli spazi pubblicitari da parte di Tuttomercatoweb.com per il Sole 24 Ore





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