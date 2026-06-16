Costantino Vitagliano: la lotta contro la malattia autoimmune

L'ex tronista di Uomini e Donne racconta la sua battaglia contro una malattia rara che lo ha colpito lo scorso anno. despite the lack of a cure, Vitagliano si apre al pubblico per sensibilizzare sulla questione delle malattie rare

Costantino Vitagliano , un volto noto del mondo dello spettacolo italiano, ha deciso di aprirsi al pubblico raccontando la sua lotta contro una malattia autoimmune che lo ha colpito lo scorso anno.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha confessato di essere sotto farmaci dalle prime ore del mattino, ma di non aver ancora trovato una cura efficace per la sua patologia, a causa della sua rarità. La malattia, che ha causato una macchia sull'aorta ombelicale, gli causa picchi di euforia e depressione, oltre a forti mal di testa nel pomeriggio. Vitagliano ha anche confessato di aver ripreso 20 chili e di aver dovuto ridurre la quantità di farmaci assunti.

La malattia lo ha anche portato a convivere con il pensiero di poter morire in pochi minuti se dimentica di assumere i farmaci. Nonostante tutto, Vitagliano ha deciso di parlare apertamente della sua situazione per sensibilizzare il pubblico sulla questione delle malattie rare e per incoraggiare la ricerca scientifica in questo campo





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