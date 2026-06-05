Costantino Vitagliano racconta la battaglia contro la rara malattia autoimmune: dal cortisone alle cellule staminali, la lenta rinascita

L'ex tronista Costantino Vitagliano, ospite a La vita in diretta, ha ripercorso l'anno e mezzo di sofferenza causato da una vasculite rara. La terapia con cortisone ad alte dosi gli aveva provocato un grave deperimento muscolare e la perdita dell'appetito. La guarigione è iniziata con un cambiamento nelle cure e l'utilizzo di cellule staminali, aprendo una riflessione sul corpo, l'immagine e l'accettazione a cinquant'anni.

Il racconto di Costantino Vitagliano , ex tronista di Uomini e Donne e modello, ruota attorno a un anno e mezzo di dolore e rinascita segnati da una rara patologia autoimmune che colpisce i vasi sanguigni.

L'intervista con Caterina Balivo nel programma pomeridiano di Rai 1 "La vita in diretta" ha offerto uno sguardo intimo sulla sua battaglia sanitaria. L'esperienza più atroce è coincisa con il ritorno a casa dopo quaranta giorni di ricovero ospedaliero. Durante la degenza, la terapia corticosteroidea ad alte dosi, necessaria per contenere la malattia, gli aveva bloccato completamente lo stomaco, causando una perdita totale dell'appetito e un conseguente deperimento muscolare grave.

La svolta è arrivata con un cambio radicale nelle cure mediche e l'interruzione del cortisone, sostituito da un trattamento innovativo con cellule staminali. Questa nuova terapia ha riattivato la sua capacità di alimentarsi normalmente, permettendogli di riprendere peso e di ricostruire la massa muscolare. Il percorso di recupero, però, non è solo fisico ma anche psicologico: Costantino ha raggiunto una nuova maturità emotiva e sta imparando ad accettare un corpo inevitabilmente diverso da quello muscolare e scolpito del passato.

L'intervista si è chiusa con un momento di autoironia sul suo aspetto attuale, dopo un servizio fotografico, e con una malinconica consapevolezza riguardo ai cambiamenti inevitabili dell'età, a cinquant'anni. Il percorso sanitario di Costantino Vitagliano evidenzia le complessità e i rischi delle terapie corticosteroidee a lungo termine e ad alte dosi, utilizzate come "spegnifuoco" in patologie infiammatorie o autoimmuni gravi.

Il cortisone, seppur salvavita in acuto, può indurre effetti collaterali devastanti come la perdita di appetito, l'atrofia muscolare, l'osteoporosi e la sindrome da dipendenza. La sua sospensione deve essere graduale e supervisionata per evitare shock surrenalici. La transizione verso terapie più mirate, come l'utilizzo di cellule staminali per rigenerare i tessuti danneggiati, rappresenta una frontiera promettente, specialmente per malattie vascolari rare.

Questo caso pone l'accento sulla necessità di approcci terapeutici personalizzati che non solo controllino la malattia ma preservino anche la qualità della vita del paziente, evitando deperimenti irreversibili. La storia di Costantino Vitagliano è anche un racconto mediatico sul corpo, l'immagine e l'invecchiamento nel mondo dello spettacolo. Per anni, il suo successo come tronista e modello è stato costruito su un fisico perfetto e muscoloso.

La malattia e le cure lo hanno privato di quella "mascolinità" performativa, costringendolo a ridefinire la propria identità al di là dell'aspetto fisico. La sua presa in giro sugli addominali scomparsi, seguita dalla riflessione malinconica, tocca un nervo scoperto nella società contemporanea: la pressione estetica è lifelong, ma diventa più crudele quando si è abituati a un certo standard.

La sua rinascita, quindi, non è solo medica ma esistenziale: accettare un corpo cambiato a cinquant'anni dopo aver vissuto di un'immagine potente. L'intervista, trasmessa su Rai 1, ha mostrato un personaggio pubblico alle prese con una vulnerabilità universale, trasformandolo da icona di bellezza a esempio di resilienza. Questo cambiamento di narrative attorno alla malattia e all'invecchiamento può avere un impatto culturale significativo, specialmente per un pubblico giovane che segue i reality e i personaggi da essi usciti





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