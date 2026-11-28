I diritti televisivi Champions League crescono del 20%. Abbonamenti costosi spingono i giovani verso pirateria organizzata e IPTV illegali con rischi di sicurezza.

I costi per assistere alle partite di Champions League subiranno un netto incremento nei prossimi anni, costringendo i tifosi a sottoscrivere multipli abbonamenti per non perdere i momenti salienti del torneo. Thomas Peeters, economista dello sport e docente presso la Erasmus School of Economics nei Paesi Bassi, evidenzia come il mercato dei diritti televisivi stia cambiando radicalmente struttura e dinamica. Il modello tradizionale basato su emittenti nazionali e pacchetti telecomunicazioni integrati sta cedendo il passo a una frammentazione che favorisce le piattaforme digitali private.

Incremento diritti Uefa e nuovi operatori

Il valore dei diritti di trasmissione della Champions League nei cinque principali mercati europei, ovvero Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Francia, aumenterà di oltre il 20 per cento a partire dal 2027. Questa valorizzazione economica è un risultato positivo per l'organizzazione Uefa, che assegna i diritti al miglior offerente per massimizzare i profitti. Tuttavia, questa dinamica crea tensioni nel settore delle emittenti tradizionali, che faticano a contenere i costi di acquisizione per non intaccare i propri margini operativi.

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In Germania, Dazn trasmette tutte le partite di Champions League tranne quella più importante del martedì sera, di cui Prime Video detiene l'esclusiva. In Italia, Sky copre la maggior parte delle gare, mentre Prime Video gestisce i diritti della partita di punta del mercoledì. Anche le principali piattaforme di streaming statunitensi stanno entrando con forza nel mercato, con Disney+ e Paramount+ che faranno il loro esordio ufficiale nella stagione calcistica 2027-2028, ampliando ulteriormente la frammentazione dell'offerta.

Analisi dei costi per i tifosi europei

Il costo per seguire le competizioni più blasonate sta diventando proibitivo per i consumatori, come dimostrato dai calcoli recenti sui principali mercati. Nel Regno Unito, per guardare la Premier League e la Champions League è necessario abbonarsi a Sky, Tnt Sports e Amazon Prime Video, per un costo totale di circa 826 sterline all'anno. Questa somma rappresenta solo la base per accedere a due competizioni principali, lasciando fuori altre partite meno popolari ma comunque seguite.

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In Germania, per seguire la Bundesliga e la Champions League è necessario disporre di abbonamenti a Dazn, Sky e Amazon Prime Video, raggiungendo un totale di circa 870 euro. In Spagna, negli ultimi dieci anni il costo per guardare le partite di calcio è aumentato di quasi il 66 per cento. Nel Regno Unito, tra il periodo 2019-2020 e il 2024-2025, seguire le quindici competizioni più popolari è diventato più costoso del 57 per cento, confermando una tendenza inflazionistica stabile e sostenuta.

Diffusione pirateria digitale e rischi connessi

Di fronte a questi prezzi, molti tifosi cercano alternative illegali. Dall'indagine dell'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) è emerso che nell'anno precedente il 12 per cento dei cittadini dell'Unione aveva guardato eventi sportivi in streaming su siti illegali. La percentuale sale drasticamente tra le persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni, raggiungendo il 27 per cento, segno di una generazione abituata al digitale che reagisce ai blocchi economici con soluzioni non convenzionali.

Tuttavia, guardare le partite sui siti illegali non è un'esperienza sicura o stabile. Lo streaming può bloccarsi, subire ritardi o improvvisi cali di qualità, ed è spesso pieno di annunci pubblicitari invasivi. Un modello più organizzato, con abbonamento a pagamento ma a prezzi ridotti, è diventato importante nel mondo della pirateria. Secondo le stime dell'Aapa, l'anno scorso 34,4 milioni di persone nell'Unione europea, nel Regno Unito e in Svizzera hanno usato i servizi Iptv illegali, circa il doppio rispetto al 2021.

Conseguenze sociali e prospettive future

L'uso di questi canali illegali comporta rischi significativi. Secondo Europol, l'agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, gli utenti possono essere esposti a malware e furti di dati, mentre i profitti dei fornitori possono alimentare altre forme di criminalità organizzata, tra cui frodi, corruzione e traffico di droga. Nonostante ciò, la maggior parte delle azioni di contrasto si concentra sulle reti criminali che gestiscono i servizi piuttosto che sugli appassionati che guardano le partite.

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Thomas Peeters sottolinea che uno degli aspetti positivi del vecchio modello era permettere ai telespettatori casuali di imbattersi in una partita di calcio facendo zapping. Perdere questi potenziali spettatori potrebbe diventare un problema strutturale per il calcio nel lungo periodo. Le nuove generazioni devono poter vivere a fondo l'esperienza calcistica e capire cosa significa davvero essere tifosi di una squadra, senza doversi prima affrontare barriere economiche insormontabili che li spingono verso il mondo illegale.