Costi in aumento per i lidi balneari: Alassio la più cara, Lignano la più economica secondo Altroconsumo

Un'indagine di Altroconsumo rivela rincari fino al 16% in alcune località e un aumento medio del 24% negli ultimi cinque anni. La classifica dei prezzi per la prima settimana di agosto vede Alassio in testa con 368 euro e Lignano in coda a 164 euro. L'associazione lancia una petizione per riformare il sistema delle concessioni balneari e aumentare le spiagge libere.

L'estate 2026 si prospetta costosa per gli italiani che vogliono concedersi una vacanza al mare in stabilimenti balneari , con rincari significativi rispetto agli anni precedenti.

Secondo l'indagine di Altroconsumo, i prezzi medi aumentano del 6% rispetto al 2025 e del 24% nell'ultimo quinquennio, con punte del 16% in località come Taormina e Giardini Naxos. L'associazione ha contattato 222 lidi in dieci località, da Nord a Sud, rilevando le tariffe per la prima settimana di agosto. La classifica dei costi assoluti per una settimana in prima fila vede Alassio in cima con 368 euro, mentre Lignano risulta la più economica a 164 euro.

Anche considerando la media delle prime quattro file, Alassio resta la più cara (340 euro), seguita da Gallipoli (324) e Alghero (274). La crescente spinta sui prezzi è legata a un modello di concessioni balneari che, according ad Altroconsumo, spesso prevede canoni bassi per i gestori ma tariffe elevate per i bagnanti. A fronte di ciò, le spiagge libere, gratuite o a costo limitato, rappresentano l'unica opzione sostenibile per molte famiglie, anche se gli spazi liberi sono in diminuzione.

L'associazione punta il dito contro la mancanza di trasparenza nella gestione delle concessioni e lancia una petizione per riforme che garantiscano più spiagge libere, bandi periodici e una riduzione dei costi per i consumatori. Il caso di Spotorno, in Liguria, mostra invece un modello alternativo in cui il Comune assicura servizi essenziali su spiagge libere senza oneri aggiuntivi per i cittadini.

Le motivazioni che spingono gli italiani a scegliere uno stabilimento sono prevalentemente legate ai servizi offerti (80%), mentre chi opta per la spiaggia libera lo fa per la gratuità (79%) e la libertà di movimento (63%). Metà dei consumatori interpellati ritiene necessario un ricambio periodico nella gestione dei lidi e il 63% si aspetta una riduzione dei prezzi da una riforma del settore.

La situazione descritta evidenzia un divario crescente tra le località, con rincari non uniformi e una forbice di prezzi che va dai 157 euro di Lignano ai 368 euro di Alassio per la prima fila. Il trend rialzista, osservato nell'ultimo quinquennio, non sembra destinato a invertire nel breve termine, a meno di interventi politici strutturali.

Altroconsumo sottolinea la scarsa incidenza dei costi di concessione rispetto alle tariffe finali e chiede una revisione del sistema per tutelare i consumatori e preservare il diritto al mare per tutti





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