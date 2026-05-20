The Council and the European Parliament have successfully negotiated an agreement on the implementation of the provisions related to tariffs in the agreement reached with the United States last summer, following President Trump's threat to impose new tariffs on the EU beginning on 4 July, should the agreement not be ratified by then. A provisional text defining the details of the agreement had to be finalized by the EU, much to the frustration of Trump. Intensive negotiations at capital city meetings eventually led to a compromise after midnight. The EU has committed to maintaining its partnership and ensuring predictability and balance in a transatlantic relationship essential for both parties. The agreement will provide stability and predictability for the diplomatic relationship between the EU and the US, also giving the British a clearer timeframe for leaving the EU. The agreement is considered a break from the lengthy negotiations, the imposit for which were partially removed.

Il Consiglio e il Parlamento sono riusciti a raggiungere un accordo sull'attuazione delle tariffe della scorsa estate con gli Stati Uniti, dopo che il presidente Trump aveva minacciato nuove tariffe se l'accordo non fosse stato ratificato entro il 4 luglio.

Il cinquantenno di Cipro che ha preso la presidenza dell'Unione Europea ha dichiarato che l'Unione Europea mantiene i suoi impegni e che mantenere un partenariato transatlantico stabile è nell'interesse di entrambe le parti. Dopo un anno di ostilità commerciali tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, l'accordo fa da blocco alla strada per la scadenza fissata da Trump per l'Inghilterra e si spera possa segnare la fine di una battaglia ormai dura.

Tuttavia, la tensione si ratifica nel caso di mancato accordo, in cui Trump minaccia l'Unione Europea di aspettare tariffe molto più elevate





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