Council of Europe Declaration on Innovative Solutions on Migrant Flows, Supported by Italy

The 46-member Council of Europe has adopted a declaration recognizing the legitimacy of innovative solutions in managing migrant flows, inspired by Italy's model in Albania. This is a significant achievement for Italy, which has played a crucial role in opening the path towards this decision alongside Danish PM Frederiksen. The declaration also acknowledges the Court of Human Rights' strict interpretation of rights for migrants, which has caused confusion and sparked debates.

La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, sul modello avviato dall'Italia in Albania .

È un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen. I 46 stati membri del Consiglio d'Europa si sono accordati ieri su un testo che risponde all'auspicio di alcuni governi di espellere più facilmente gli stranieri condannati senza essere puniti per violazioni dei diritti umani.

La Corte di Strasburgo ha talvolta stabilito che le espulsioni violavano il diritto alla vita familiare degli stranieri condannati, tagliandoli dalla loro famiglia, o rischiavano di esporli a trattamenti degradanti. La dichiarazione di Chisinau sottolinea che alcune delle 'sfide' migratorie che si pongono attualmente 'non erano prevedibili al momento della redazione della Convenzione' diritti umani europei, dopo la seconda guerra mondiale. Non affrontare queste sfide in modo adeguato potrebbe minare la fiducia del pubblico nel sistema della Convenzione





repubblica / 🏆 32. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Council Of Europe Migrant Flows Italy Albania Innovative Solutions Court Of Human Rights

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UK’s Princess Kate learns pasta-making on visit to ItalyPARMA, May 14 (Reuters) - Britain’s Princess of Wales learned how to make pasta on Thursday during a visit to a hillside community in northern Italy’s so-called food vall… Leggi

Read more »

Italy’s defence minister urges decision on EU SAFE loans before deadlineBy Angelo Amante and Giuseppe FonteROME, May 14 (Reuters) - Italy’s defence minister said on Thursday he had written twice to the Treasury urging a decision on whether to… Leggi

Read more »

Kate Middleton a Reggio Emilia col braccialetto Made in Italy, il costo e dove trovarloKate Middleton ha sfoggiato un braccialetto Made in Italy per la sua visita a Reggio Emilia, l'accessorio è già un must have.

Read more »

News: Dichiarazione su migrazione e Convenzione europea sui diritti umani adottati dal Consiglio d'EuropaThe Council of Europe today adopted a Declaration on migration and a European Convention on Human Rights Convention, recognizing innovative solutions from countries for managing migration flows, like third-country hub countries. Italy has been leading this model in Albania, as Prime Minister Giorgia Meloni explained. The approach has become shared by the Council of Europe's 46 member states, demonstrating Italy's credibility in managing migratory flows in a responsible and consistent manner.

Read more »