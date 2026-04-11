Couture: Louis Garrel racconta il nuovo film di Alice Winocour e la Fashion Week come sfondo di fragilità femminili

Louis Garrel, protagonista di Couture, il nuovo film di Alice Winocour, parla del suo ruolo e della sua esperienza sul set, rivelando dettagli sul film che esplora le fragilità umane sullo sfondo della Fashion Week parigina.

Tre donne sullo sfondo della Fashion Week parigina, un collaboratore empatico e un film che promette di esplorare le fragilità umane con sensibilità. Couture , il nuovo film di Alice Winocour , presentato ai Rendez-Vous del cinema francese , vede Louis Garrel , attore di spicco del cinema francese , nei panni del protagonista maschile.

Garrel, reduce da un intenso tour promozionale per il nuovo film di Toledano e Nakache, ha trovato il tempo di presentare quest'opera, rivelando dettagli affascinanti sul suo ruolo e sul processo creativo. Il film, ambientato nel vorticoso mondo della Fashion Week, segue le vite intrecciate di tre donne: Maxine, una regista americana alle prese con un tumore al seno, Ella, una giovane promessa della moda in fuga dal suo passato, e Anyer. Winocour, con il suo occhio attento, ha voluto svelare il lato nascosto e più profondo di questo universo, spesso ritratto superficialmente, mettendo in contrasto le storie delle protagoniste con delicatezza e profondità. Garrel, nel film, interpreta un direttore della fotografia, un ruolo che gli ha permesso di esplorare l'empatia e la connessione umana. Il suo personaggio, infatti, è il primo a vedere e comprendere la sofferenza di Maxine, creando un legame significativo. Garrel sottolinea come il lavoro con Winocour sia stato particolarmente stimolante, sia per la sua metodologia di regia, che per il tema trattato. La regista, che ha recentemente condiviso la sua esperienza personale con il cancro al seno, ha voluto affrontare il tema con un approccio realistico e senza edulcorazioni, aggiungendo elementi di sessualità e desiderio, aspetti spesso trascurati. Garrel ha descritto il set come un ambiente di lavoro sereno e collaborativo, dove la regista ha cercato una rappresentazione autentica della realtà, privilegiando l'essenzialità. L'attore ha espresso la sua gioia di recitare in un ruolo di supporto, sottolineando la sua predilezione per i progetti incentrati su figure femminili e la sua fiducia nell'intesa artistica con la regista. L'esperienza con Winocour lo ha arricchito anche come attore e regista, permettendogli di riflettere sul processo creativo e sull'importanza di trovare il proprio stile. La Fashion Week fa da sfondo a questo intreccio di destini femminili, un palcoscenico di luci e ombre che amplifica le emozioni dei personaggi. Garrel racconta l'esperienza come profondamente significativa, soprattutto per l'opportunità di lavorare con una regista sensibile e attenta, che ha saputo creare un'atmosfera di libertà e fiducia sul set. Il film promette di essere un'esplorazione intensa e commovente delle fragilità umane, con uno sguardo attento al mondo femminile e alle sue sfaccettature. Garrel, nel suo ruolo, si fa interprete di uno sguardo empatico che si sofferma sui volti e sulle storie di queste donne, offrendo allo spettatore una prospettiva intima e toccante. La Fashion Week, con le sue luci e i suoi eccessi, diventa così un pretesto per raccontare storie di vita, di resilienza e di ricerca di senso





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