Covid e infezioni nosocomiali: ospedale di Rogliano condannato al risarcimento da un milione di euro

Un uomo ricoverato per Covid muore per un'infezione presa in corsia all'ospedale di Rogliano. Il Tribunale civile di Cosenza ha condannato l'ospedale al risarcimento da un milione di euro dopo aver analizzato l'intera documentazione clinica e sanitaria e disposto una perizia medico-legale. L'infezione nosocomiale di batteri è stata considerata una concausa sopravvenuta nel determinare il decadimento delle condizioni generali che ha portato alla morte.

Il paziente non è mai uscito dalla rianimazione dove era entrato per una grave forma di Covid e complicata da più infezioni batteriche nosocomiali. La perizia medico-legale ha concluso che l'uomo è deceduto per una concausa di eventi, tra cui un'infezione nosocomiale di batteri pericolosissimi.

Il comportamento che l'ospedale avrebbe dovuto tenere seguendo il protocollo del ministero della Sanità influisce le condizioni generali dell'uomo, assurgendo al ruolo di concausa sopravvenuta. I due batteri che il paziente ha contratto a dicembre del 2020, quando era entrato all'ospedale Santa Barbara di Rogliano, sono il Klebsiella pneumoniae e il Staphylococcus aureus, che figurano tra le principali minacce per la sicurezza ospedaliera.

Il paziente dopo il primo ricovero all'ospedale di Rogliano viene trasferito al policlinico di Germaneto dove i medici si accorgevano dei batteri ma ormai era troppo tardi e nonostante le cure del caso l'uomo muore per insufficienza cardio-respiratoria





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Covid Infezione Nosocomiale Ospedale Di Rogliano Ricoverato Per Covid Deceduto Per Insufficienza Cardio-Respiratoria

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