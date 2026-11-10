Covid, individuato il gene che può causare gravi danni polmonari

Uno studio dell'Aou Senese identifica una variante del gene Epcam che rende alcuni pazienti più esposti a lesioni polmonari gravi da Covid-19, aprendo la strada a nuove possibilità di prevenzione e cura.

Perché alcune persone colpite dal Covid-19 sviluppano problemi respiratori gravi o fatali, mentre altre guariscono senza conseguenze? Uno studio condotto dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese suggerisce una risposta nella genetica.

Variante genetica e polmoni

La ricerca ha individuato una variante di un gene che può spiegare la diversa suscettibilità alla forma grave della malattia. Nei pazienti che portano questa variante, il polmone non reagisce al danno causato dal virus in modo equilibrato. Invece di guarire, l'organismo produce una sorta di cicatrice cellulare spessa, che riveste gli alveoli, cioè le piccole sacche d'aria dove avviene lo scambio dei gas, e impedisce fisicamente all'ossigeno di passare nel sangue.

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Lo studio è stato coordinato dal gruppo di Genetica Medica dell'Aou Senese, guidato dalla professoressa Alessandra Renieri, e si è sviluppato grazie alla collaborazione con l'Anatomia Patologica, diretta dalla professoressa Cristiana Bellan, e con la struttura di Malattie dell'Apparato Respiratorio, diretta dalla professoressa Elena Bargagli. Il gene coinvolto, chiamato Epcam, era già noto agli studiosi per il suo ruolo in alcuni fattori di crescita legati allo sviluppo di tumori.

Ora emerge un nuovo ruolo, quello di contributore alla suscettibilità individuale alle complicazioni polmonari da Covid-19. Il gene esiste in due forme alternative, e ciascuna persona può essere omozigote per una delle due oppure eterozigote, cioè portare entrambe. La variante che gli scienziati hanno studiato, indicata dalla treonina in posizione 115, risulta attiva nel 40 per cento della popolazione generale, un dato che rende il tema particolarmente rilevante dal punto di vista sanitario.

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Reazione eccessiva del gene

Secondo la professoressa Renieri, i portatori di questa variante reagiscono al danno creato dal virus nei polmoni in modo eccessivo. L'aumento di attività della proteina prodotta dal gene induce nel polmone infetto una iperreattività, che porta alla formazione di uno strato cellulare multiplo, una cicatrice che riduce progressivamente gli scambi di ossigeno. Il risultato è una compromissione respiratoria che può diventare molto grave. Al momento non esistono terapie specifiche per curare queste lesioni, che spesso portano a un esito fatale.

Il problema non riguarda solo la fase acuta dell'infezione, perché il danno strutturale ai polmoni può lasciare conseguenze anche dopo la guarigione clinica, con una ridotta capacità respiratoria e una maggiore fatica nelle attività quotidiane. La scoperta ha quindi un valore importante non solo per la comprensione dei meccanismi della malattia, ma anche per la prevenzione.

Identificare la lesione e il meccanismo genetico che la favorisce può facilitare lo sviluppo di nuove cure mirate, capaci di intervenire prima che il danno diventi irreversibile. In prospettiva, la conoscenza del profilo genetico potrebbe aiutare i medici a riconoscere i pazienti a maggior rischio fin dalle prime fasi dell'infezione, permettendo un monitoraggio più attento e trattamenti tempestivi.

Prospettive per nuove cure

Gli autori sottolineano però che si tratta di un primo passo e che serviranno ulteriori studi clinici per confermare i risultati, verificare l'efficacia di possibili terapie e valutare come questi dati possano essere utilizzati nella pratica medica senza creare allarmismi tra la popolazione.