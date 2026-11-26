L'ex leader filippino Rodrigo Duterte inizia il processo presso la CPI per la guerra alla droga. La Corte opera sotto le pesanti sanzioni imposte dagli USA nell'amministrazione Trump.

L'ex presidente delle Filippine Rodrigo Duterte inizia il processo lunedì presso la Corte Penale Internazionale (CPI) nell'Aia, nei Paesi Bassi. Il capo di Stato filippino affronta accuse di crimini contro l'umanità relative alla violenta campagna antidroga condotta durante il suo mandato, un'operazione che ha provocato migliaia di morti. Questa apertura processuale rappresenta uno degli episodi giudiziari più significativi nella storia dell'istituzione penale internazionale nata nel 2002.

Le accuse e il contesto del processo Duterte

Il processo contro Rodrigo Duterte si colloca tra i casi di maggiore risonanza mediatica e legale mai esaminati dalla CPI nel suo arco temporale di oltre due decenni. Le accuse vertono specificamente sulle violazioni sistematiche dei diritti umani commesse nell'ambito della guerra alla droga, un'iniziativa che ha visto la morte di un numero imprecisato ma elevato di individili. La giuria internazionale valuta ora la responsabilità penale di un ex leader nazionale per azioni avvenute mentre occupava la massima carica nello Stato asiatico.

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Posizione degli USA e sanzioni economiche

La CPI opera in un contesto geopolitico fortemente contrastato, in particolare per l'opposizione ferma degli Stati Uniti. L'amministrazione del presidente Donald Trump ha imposto sanzioni economiche contro l'istituzione, misure che potrebbero compromettere la capacità operativa della Corte di funzionare a pieno regime. Washington ha giustificato queste azioni definendo la CPI un'istituzione politica e una minaccia per i militari statunitensi, chiedendo ai membri del tribunale di dimettersi durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre.

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Giurisdizione e precedenti legali internazionali

La CPI possiede la giurisdizione sul caso Duterte perché le Filippine erano uno dei suoi 125 Stati membri al momento dei fatti, nonostante l'intenzione di ritirarsi espressa a metà del mandato di Duterte. L'istituzione può perseguire crimini commessi sul territorio degli Stati membri o da loro cittadini ovunque. Questo caso segna un precedente raro, poiché Duterte è solo il secondo ex leader nazionale a comparire davanti al tribunale per crimini commessi mentre era in carica, dopo Laurent Gbagbo della Costa d'Avorio, assolto nel 2019.

Impatto operativo e sfide future

Le sanzioni degli USA, che potrebbero escludere la CPI dai sistemi finanziari globali, non hanno ancora avuto effetti pleni, ma i funzionari del tribunale si sono preparati a mantenere le operazioni sostituendo il software informatico con alternative open source. Parallelamente alla vicenda filippina, la CPI continua a far fronte a accuse che coinvolgono altri leader internazionali, incluso il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, mentre il tribunale ha respinto le critiche statunitensi definendole un attacco ai principi di giustizia internazionale.