Lo chef Carlo Cracco spiega i costi dell'alta cucina, le differenze generazionali e il rapporto con MasterChef e la famiglia Cattelan.

Lo chef stellato Carlo Cracco ha offerto un'intervista dettagliata durante la sua partecipazione al programma Supernova condotto da Marco Cattelan. L'obiettivo principale dell'esperto di alta cucina è stato quello di chiarire i reali costi della ristorazione di alto livello e di correggere l'immagine pubblica spesso distorta che la televisione ha creato nel tempo. Cracco ha sottolineato come la preparazione di un singolo piatto richieda mesi di prove e un'organizzazione complessa che va ben oltre la semplice cottura degli ingredienti.

Il Costo Reale del Cibo Stellato

Carlo Cracco ha dichiarato con fermezza che gli chef stellati dovrebbero essere opportunamente retribuiti per il lavoro che svolgono, difendendo il settore contro le accuse di essere troppo costoso. Secondo lo chef, per valutare il prezzo di un pasto in un ristorante di qualità è necessario considerare l'intera struttura organizzativa, la formazione continua del personale e le attività che ruotano intorno alla sala e alla cucina. Ha definito banale l'idea che nei buoni ristoranti si mangi poco spendendo molto, affermando invece che si mangia bene e che i prezzi riflettono la cultura e la capacità di valorizzare il territorio.

Also read Re Carlo ha un nuovo ombrello napoletano così bello che potrebbe piovere per sempre

Per evitare l'omologazione del cibo, è fondamentale avere professionisti capaci di trasformare ingredienti semplici, come un uovo, in qualcosa di unico. Questo richiede persone con una solida formazione e la capacità di scegliere i prodotti migliori disponibili. Lo chef ha evidenziato che la messa a punto di un piatto può richiedere molto tempo e molte sperimentazioni, un processo invisibile al commensale ma essenziale per garantire l'eccellenza. Ha infine chiesto al conduttore Marco Cattelan se abbia mai visto un ristoratore diventare ricco, sottolineando la fatica e l'impegno costante richiesti dal mestiere.

MasterChef vs Realtà: La Distinzione Necessaria

Carlo Cracco ha dedicato una parte significativa dell'intervista a spiegare le differenze tra la sua figura pubblica sui programmi televisivi e la sua personalità reale. Ha ammesso che durante la sua esperienza come giudice in MasterChef, gli veniva richiesto di esagerare e urlare per creare un effetto drammatico adatto allo schermo. Tuttavia, ha precisato che nella sua vita quotidiana è una persona calmissima e normale, aggiungendo scherzosamente che alzerà la voce solo se il personale ha dormito in cucina.

Advertisement

Lo chef ha fatto notare che la severità mostrata a MasterChef era una parte del personaggio che doveva interpretare, una scelta narrativa per mantenere alta l'attenzione degli spettatori. Ha ricordato che, seppur assunto per quel ruolo specifico, lui stesso ha trovato divertente e surreale l'esperienza televisiva. Ha esteso questa osservazione anche ad Hell's Kitchen, descritto come un programma dove tutto è esasperato al massimo, e ha dichiarato che non bisogna confondere il ruolo televisivo con la persona reale.

Parlando di Gordon Ramsay, uno dei più famosi chef televisivi al mondo, Carlo Cracco ha spiegato che nella vita reale l'ex giudice è esattamente l'opposto di ciò che si vede in televisione. Ha inoltre respinto l'idea che l'usanza di dire "Sì, chef" sia un segno di rispetto profondo o disciplina militare, definendola una "cagata" priva di significato reale. Per lo chef, le parole non contano nulla se poi il piatto viene sbagliato, preferendo invece un approccio basato sulla competenza pratica piuttosto che sulla sottomissione formale.

Giovani Chef e Cambiamenti Generazionali

Un altro tema centrale dell'intervista è stato il rapporto con le nuove generazioni di cuochi e la difficoltà nel trovare e trattenere personale qualificato. Carlo Cracco ha sostenuto che i metodi tradizionali di comando, come i calci negli stinchi o gli insulti, non sono più efficaci con i giovani di oggi. Ha spiegato che è necessario adeguare il linguaggio e il rapporto di lavoro, alternando regole severe a momenti di divertimento per aiutare i ragazzi a trovare la propria strada nel settore.

Lo chef ha osservato che i ragazzi attuali sono diversi dalle generazioni precedenti e che, dopo due o tre anni di lavoro, spesso desiderano prendersi una pausa. Ha sottolineato che questa necessità di riposo non indica una mancanza di disponibilità al lavoro, ma è semplicemente una fase del loro percorso personale. Carlo Cracco ha ammesso che, pur essendo difficile per persone della sua generazione comprendere e accettare questa scelta, deve essere rispettata come parte naturale dell'evoluzione del settore.

Advertisement

Nonostante le lunghe ore di lavoro che permangono in cucina, Carlo Cracco continua a lavorare duramente ogni giorno. Ha espresso il desiderio che suo figlio intraprenda la carriera di chef, riconoscendo che potrebbe essere una vita molto più bella e libera rispetto ad altri mestieri. Ha dichiarato che, se il figlio sceglierà spontaneamente questa strada, lo aiuterà per tutta la vita, pur consapevole che solo chi ama profondamente il mestiere può sopportarne i sacrifici e non abbandonarlo.