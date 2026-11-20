La località svizzera registra un calo prenotazioni del 22% e la chiusura di attività. Aumentano i rischi economici per i Mondiali di sci 2027.

La località svizzera di Crans Montana sta attraversando una grave crisi economica e turistica, confermando le preoccupazioni emerse dopo la tragedia del 1° gennaio. A quasi un anno dall'incendio al Constellation che ha causato 41 vittime, il settore alberghiero e della ristorazione registra un crollo generalizzato delle presenze e dei ricavi. Questa situazione sta trasformando la stazione montana, un tempo meta ambita, in un territorio segnato da un forte declino commerciale.

Crollo prenotazioni e chiusura attività commerciali

I dati ufficiali diffusi da Crans Montana Tourism&Congress evidenziano un calo delle prenotazioni del 22% tra gennaio e settembre dell'anno in corso. Le variazioni mensili mostrano picchi negativi del -57,6% ad aprile, mentre durante la stagione estiva la flessione si è attestata tra il 22% e il 32%. Questa contrazione significativa sta portando inevitabilmente alla chiusura di numerosi bar e ristoranti, costretti a ridimensionare le proprie operazioni o a sospendere l'attività.

Also read Il Calendario 2027 della Polizia di Stato presentato a Cagliari

La difficoltà si riflette anche sul mercato immobiliare locale, dove gli affitti stanno subendo ribassi significativi. Le camere degli hotel restano prevalentemente vuote, creando un clima di profonda incertezza tra i professionisti del settore. Molti operatori definiscono la località un luogo difficile da gestire, sottolineando come la percezione del rischio legato alla tragedia precedente stia incidendo direttamente sulla domanda di ospitalità.

Confronto con altre stazioni e contesto alpino

Il calo di Crans Montana si distingue nettamente rispetto ad altre località alpine della regione. Mentre Gstaad ha registrato una crescita del 6,2% e St Moritz un aumento del 10,3% nelle prenotazioni, la stazione svizzera continua a perdere quote di mercato. Nelle principali stazioni concorrenti come Verbier, Zermatt e Davos i numeri si mantengono su livelli simili a quelli storici, senza i crolli vertiginosi osservati a Crans.

Advertisement

Questa divergenza nei dati sottolinea l'impatto specifico del fenomeno legato alla tragedia del Constellation. I visitatori preferiscono destinazioni che non siano associate a eventi traumatici recenti, orientando le proprie scelte verso altre mete svizzere o europee. La perdita di appeal turistico sta diventando un problema strutturale per l'economia locale, con effetti a catena su tutti i servizi correlati.

Il peso economico dei Mondiali di sci 2027

La crisi attuale si intreccia con un importante evento sportivo: l'organizzazione dei Campionati Mondiali di sci programmati per le prime due settimane di febbraio 2027. Secondo un'inchiesta delle emittenti Svizzere Srf e Rts, i tre comuni di Crans, Icogne e Lens hanno garantito alla Federazione Internazionale Sci una somma di 42 milioni di franchi per l'evento. Questa garanzia finanziaria rappresenta un onere pesante per le casse comunali già in difficoltà.

Il rischio economico si amplifica considerando la clausola di rimborso in caso di annullamento. In caso di forza maggiore che impedisse lo svolgimento dei Mondiali, i comuni sarebbero tenuti a rimborsare fino a quasi 38 milioni di franchi. Questa potenziale uscita di cassa potrebbe aggravare ulteriormente la crisi finanziaria della comunità locale, aggiungendo un'incognita importante al bilancio della stagione invernale.

Prospettive future e impatto sul territorio

L'avvicinarsi della stagione invernale 2024-2025 non sembra garantire una ripresa immediata. Gli operatori del turismo segnalano che la paura di tornare in una località associata a una tragedia rimane un ostacolo psicologico forte per i viaggiatori internazionali. La chiusura precoce di diverse attività commerciali indica che le aspettative di guadagno sono state riviste al ribasso in modo drastico.

Advertisement

Le autorità locali si trovano ora di fronte alla sfida di bilanciare la necessità di riprendere la normalità con i costi enormi legati all'evento sportivo di portata mondiale. La combinazione tra calo del turismo ricreativo e obblighi finanziari per i Mondiali crea uno scenario complesso. Il futuro di Crans Montana dipenderà dalla capacità di recuperare la fiducia dei visitatori e dalla gestione sostenibile degli oneri derivanti dall'organizzazione dello sport internazionale.