Crans-Montana: Svizzera chiede rimborso spese mediche all'Italia, ma Elsa fuori pericolo

La Svizzera chiede all'Italia il rimborso di 100.000 euro per le cure ai feriti italiani nell'incendio di Crans-Montana. Nel frattempo, Elsa, la giovane ustionata, lascia la terapia intensiva e inizia la riabilitazione.

Una nuova e inattesa complicazione si presenta per le vittime della tragica strage di Crans-Montana . La mutua svizzera intende richiedere all'Italia il rimborso di 100.000 franchi svizzeri, equivalenti a circa 108.000 euro, per le spese mediche sostenute dall'ospedale di Sion a seguito del breve ricovero di tre giovani italiani rimasti feriti nell'incendio del Constellation.

La questione è emersa durante l'incontro odierno tra l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, e il presidente del Cantone del Vallese, Mathias Reynard, il quale ha espresso l'impossibilità, per motivi normativi, di farsi carico di tali costi. Questa richiesta solleva interrogativi sulla reciprocità e sulla gestione delle spese sanitarie in situazioni di emergenza transfrontaliera.

L'ambasciatore Cornado ha espresso una ferma opposizione alla richiesta svizzera, sottolineando come l'Italia si sia già fatta carico per settimane delle cure di due cittadini svizzeri presso l'Ospedale Niguarda di Milano. Inoltre, la Protezione Civile della Valle d'Aosta ha prontamente partecipato alle operazioni di soccorso inviando un elicottero nelle prime ore successive alla tragedia. L'ambasciatore ha ribadito il principio di reciprocità, affermando che l'Italia non intende corrispondere le spese sanitarie richieste.

Parallelamente, si registrano segnali positivi nelle condizioni di Elsa, la studentessa quindicenne di Biella gravemente ustionata nell'incendio. Dopo 58 giorni trascorsi in terapia intensiva presso il Centro Grandi Ustionati del Cto di Torino, Elsa è stata trasferita all'ospedale infantile Regina Margherita, dove inizierà un percorso di demedicalizzazione prima del ritorno a casa. Il trasferimento è stato accolto con commozione dai genitori, Lorenzo e Isabella, e dal personale medico che si è preso cura di lei.

Il direttore del Centro Grandi Ustionati, Massimo Navissano, ha evidenziato la complessità del caso e il successo ottenuto grazie al lavoro di squadra. Ha sottolineato che la fase acuta e più critica è stata superata, aprendo la strada a un percorso di recupero e riabilitazione. Il trasferimento al Regina Margherita è stato concepito come una fase intermedia per rendere più graduale e meno traumatico il passaggio dalla terapia intensiva alla vita domestica.

Il padre di Elsa ha espresso profonda gratitudine al personale medico e infermieristico per il supporto costante e l'accompagnamento durante un periodo estremamente difficile. La giovane, nonostante le sfide affrontate, ha ripreso a distanza le lezioni scolastiche con l'obiettivo di non perdere l'anno. La madre ha descritto la figlia come una ragazza resiliente e desiderosa di riprendere in mano la propria vita e di ritrovare i suoi amici.

L'assessore alla Sanità del Piemonte, Federico Riboldi, si è congratulato con l'equipe medica per i progressi compiuti e per la gestione del caso, mentre il direttore generale della Città della Salute di Torino, Livio Tranchida, ha definito il trasferimento una tappa importante di un percorso di cura che continuerà a essere seguito con attenzione e professionalità





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Crans-Montana Incendio Svizzera Italia Spese Mediche Elsa Ustionati Rimborso

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Incendio a Crans-Montana: nuove immagini choc dal locale Le ConstellationLa procura di Sion ha depositato nuove prove fotografiche e planimetriche relative all'incendio di Capodanno al Le Constellation, che ha causato 41 morti e 115 feriti. Le immagini mostrano la devastazione del locale e le difficoltà di fuga per le vittime, causate dalle fiamme originate da candele pirotecniche e dalla stretta scala di emergenza.

Read more »

Concerto per le vittime di Crans Montana: l'abbraccio della musica contro il dolore(askanews) - Lacrime e commozione: circa 200 persone hanno partecipato a un concerto di beneficenza a Losanna per le vittime dell'incendio divampato a Capodanno a Crans Montana, in Svizzera, in cui 41 persone hanno perso la vita, per la maggior parte giovani.

Read more »

Crans-Montana, la 15enne Elsa esce da terapia intensiva dopo 58 giorniDopo quasi due mesi in terapia intensiva nel Centro grandi ustionati, la quindicenne originaria di Biella è stata dimessa dal Cto di Torino.

Read more »

Crans-Montana, la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorniL'annuncio dei sanitari e dei genitori. Era ricoverata al Cto di Torino (ANSA)

Read more »

Crans-Montana, Elsa dimessa dopo 58 giorni dalla terapia intensiva: chi è la 15enne di BiellaLa ragazza è stata l’ultima a rientrare dalla Svizzera: fino a febbraio le sue condizioni non erano compatibili col trasporto. Ora per lei inizia una nuova fase verso il ritorno a casa

Read more »

Crans-Montana, Svizzera chiederà all'Italia rimborso spese mediche: «108 mila euro per il ricovero di 3 ragazzi». L'ambasciatore: «L'Italia non pagherà»Il cantone Vallese non può farsi carico delle spese: la mutua svizzera chiederà il rimborso di 100 mila franchi per le spese sostenute per il breve ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti al Constellation

Read more »