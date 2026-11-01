Crash Chinook Bosnia: indagine su rottami e scatola nera

Indagini aperte in Italia e Bosnia sul crash del Chinook. Autopsie possibili e analisi tecniche per chiarire le cause dello schianto in Bosnia.

Due militari italiani sono morti in Bosnia a seguito dello schianto di un elicottero Chinook durante una missione operativa nell'ambito dell'Eufor Althea. Le salme sono state trasportate in Italia, mentre un aereo militare sta riportando nel Paese i corpi dei defunti. Nel tragitto verso l'Italia potrebbero trovare posto anche i feriti superstiti, tre in totale, che sono stati ricoverati presso l'ospedale di Tuzla dopo aver riportato lesioni nell'incidente aereo.

Autopsie e procedimenti legali

In settimana dovrebbero tenersi i funerali dei due soldati, sebbene non sia escluso che le autorità giudiziariche ordinino la pratica delle autopsie. A Roma risultano attualmente aperti due distinti procedimenti legali, entrambi avviati contro persone ignote. La procura militare sta indagando per il reato di perdita colposa, mentre la procura ordinaria valuta l'ipotesi di disastro e omicidio colposo. Questi elementi sono considerati fondamentali per ricostruire con precisione gli eventi accaduti nei momenti immediatamente precedenti alla tragedia.

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Testimonianze e analisi tecniche

Gli uffici giudiziari italiani collaboreranno strettamente con la commissione di esperti inviata dal Ministero della Difesa in Bosnia. Il gruppo effettuerà una serie di rilievi tecnici e audizioni, iniziando dai piloti dell'elicottero. Un ruolo cruciale avranno le consulenze scientifiche sui rottami e sulla scatola nera per escludere fattori esterni o atti terroristici. L'attenzione degli inquirenti si concentra ora su possibili avarie tecniche improvvise o errori umani, con l'obiettivo di identificare la causa esatta del disastro.

Ultimi secondi di volo

Il Chinook era impegnato in una missione di evacuazione medica ed era partito da Viterbo, effettuando una sosta tecnica all'aeroporto di Pratica di Mare prima di raggiungere la Bosnia. A bordo si trovavano complessivamente quindici militari, di cui undici sono rimasti feriti. L'elicottero è precipitato in un campo nella zona di Brcko. È disponibile un filmato che documenta gli ultimi istanti: il velivolo tenta di riguadagnare quota, ma a circa cinquanta metri dal suolo perde il controllo, si avvia e si schianta al suolo.

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Il miracolo del medico Favari

Tra i feriti è presente anche il tenente colonnello medico Flavio Favari, terzo componente del team Medevac della Croce Rossa Italiana e unico superstite della squadra sanitaria. Dall'ospedale di Tuzla, dove è ricoverato per le ferite riportate, ha dichiarato che è un miracolo essere ancora in vita. Il medico ricorda solo che l'impatto è stato violentissimo e durato meno di un secondo, un evento avvenuto in un secondo solo. La sua testimonianza fornisce una prospettiva diretta sull'orribile evento che ha stroncato la vita di due compagni.

Commemorazioni e onoranze

A Roma è stato allestito, presso la cappellina della caserma Luigi Pierantoni, uno spazio commemorativo dedicato ai due membri deceduti del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. A Barletta, lunedì, il sindaco Cosimo Cannito deporrà una corona ai piedi dell'aereo-monumento dedicato agli aviatori caduti nelle operazioni di pace, insieme ai rappresentanti del comando del Corpo Militare volontari della Cri. Questo gesto solenne onora la memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita al servizio della pace internazionale.