Crash Wall Street: Persi 3.200 miliardi per il crollo tech post-midterm

Le elezioni di midterm hanno innescato una fuga dai titoli tech, bruciando 3.200 miliardi di dollari e segnando il peggior giovedì da marzo 2020. Scopri i dettagli.

Il entusiasmo iniziale di Wall Street in seguito alle elezioni di midterm si è dissolto rapidamente sotto il peso di una massiccia ondata di vendite, colpendo in modo particolarmente duro il settore tecnologico ad alta crescita. Questa correzione improvvisa ha travolto i listini americani, che hanno registrato una giornata storica di perdite, segnando il peggior giovedì di trading dalla marzo 2020.

Crollo valore azionario e dati precisi

I numeri di questa giornata nera sono contundenti e riflettono la portata del disinvestimento: il totale del valore azionario evaporato dai mercati ammonta a esattamente 3.200 miliardi di dollari. Tale cifra schiacciante testimonia l'entità della reazione negativa degli investitori istituzionali e retail di fronte alle nuove dinamiche di potere politico a Washington.

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Le principali indici borsistici hanno registrato cali drammatici, confermando la gravità della situazione. Il Dow Jones ha chiuso in forte ribasso con una flessione del 3,44%, mentre l'indice tecnologico Nasdaq ha sofferto maggiormente, scivolando del 5,52%. L'S&P 500 non è rimasto immune al tracollo, arretrando di un significativo 4,35% rispetto alle chiusure precedenti.

Fuga dall'Intelligenza Artificiale e regole future

La vittoria dei democratici nelle elezioni di midterm ha agito da catalizzatore immediato per una fuga di capitale dai titoli legati all'intelligenza artificiale. Gli investitori stanno anticipando una probabile stretta normativa da parte del nuovo assetto politico, temendo che nuove regole possano limitare le espansioni aggressive o modificare i modelli di business delle big tech.

I titoli dei giganti del chip e del software hanno pagato il prezzo più alto di questa incertezza regolatoria. Broadcom e Nvidia, leader nel settore dei semiconduttori essenziali per l'AI, hanno ceduto oltre il 9% del loro valore, dimostrando quanto il mercato stia penalizzando questi asset strategici in questo momento di transizione politica.

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Anche Oracle, importante società di software, ha registrato perdite significative, attestandosi su un calo del 7%. La reazione negativa non ha risparmiato nemmeno le aziende legate a Elon Musk, con Tesla che è precipitata del 10,77% e SpaceX che ha perso il 9,5% del valore, evidenziando una sfiducia generale verso i colossi tecnologici innovativi.

Impatto sull'Europa e spread Btp Bund

La debolezza persistente di Wall Street sin dall'apertura del trading ha inevitabilmente appesantito anche le borse europee, trasmettendo negatività sui mercati continentali. L'Italia, attraverso Borsa Italiana a Milano, ha registrato una perdita di un punto percentuale, risultando la piazza più colpita tra le principali capitali.

Seguendo Milano, la borsa di Amsterdam ha chiuso con un calo dello 0,6%, mentre Francoforte ha segnato un ribasso dello 0,4%. Situazione relativamente stabile per Londra, che ha chiuso in leggero ribasso dello 0,3%, mentre Parigi e Madrid hanno mostrato reazioni positive, salendo rispettivamente dello 0,3% e dello 0,8%.

Anche i titoli di Stato hanno mostrato qualche segno di nervosismo, con lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi a dieci anni che ha chiuso a 109,7 punti base, contro i 105 registrati all'avvio della seduta. Il rendimento del titolo del Tesoro italiano è salito al 4,33%, riflettendo un lieve aumento del premio rischio richiesto dagli investitori.

Mercato euro, criptovalute e commodities

La valuta europea ha mantenuto una condotta calma nonostante il caos azionario, muovendosi su quota 1,123 contro il dollaro americano. Tuttavia, il settore delle criptovalute è risultato estremamente debole, con il Bitcoin che ha sceso persino del 5%, scivolando sotto la soglia dei 76mila dollari e segnando una forte perdita di fiducia da parte degli speculatori digitali.

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Anche Ethereum ha sofferto, registrando un ribasso di sei punti percentuali e chiudendo a quota 2.260 dollari. In netto contrasto con gli asset rischiosi, l'oro ha mostrato forza, registrando un leggero rialzo e toccando un massimo di giornata di 4.155 dollari all'oncia, confermandosi rifugio sicuro per i capitali in cerca di stabilità.

Nel settore energetico, il gas naturale ha segnato un rialzo dell'1,5% dopo la chiusura delle borse europee, raggiungendo 89,4 euro al Megawattora. Il petrolio a New York ha inoltre riconquistato la psychological threshold dei 90 dollari al barile, con un aumento di oltre due punti percentuali, sostenuto dalle tensioni geopolitiche e dalle incertezze economiche globali.

Reazioni politiche e prossimi passi Mef

Lo scrittore intervistato ha espresso che le elezioni hanno restituito orgoglio agli americani, anticipando una rabbia duratura verso chiunque sia al potere. Ha sottolineato come le big tech cercheranno probabilmente di avvicinarsi ai democratici, sperando che abbiano imparato la lezione politica, e ha suggerito che candidati come Ossoff potrebbero ottenere ruoli chiave alla Casa Bianca se mostreranno abilità politica.

Sul piano interno italiano, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha espresso rilievi riguardo alle misure economiche, con il Decreto Legge Bollette che subisce un ulteriore slittamento. Questo rinvio si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra imprese fossilifere e quelle verdi, complicando il panorama energetico e normativo nazionale.

A Milano, le azioni specifiche come Stm e Technoprobe hanno accusato pesantemente gli scivoloni del mercato Usa, chiudendo entrambe con un calo del 9%. Anche grandi nomi industriali come Fincantieri, Stellantis e Prysmian hanno perso quattro punti percentuali, mentre Leonardo ha registrato un ribasso del 3,4%.

Il settore bancario ha mostrato Performance miste: Bper ha ceduto il 2,7% a 13,2 euro dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre, e Mediobanca ha perso l'1,5%. Al contrario, Amplifon ha guadagnato il 2,7% e Tenaris è salita del 3,6% dopo aver superato la soglia dei 25 euro nei conti, dimostrando che alcuni titoli riescono a resistere alla tempesta globale.