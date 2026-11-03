Crasi Sanitaria a Taiz: 13.000 Donne Incinte Prive di Cure

Il Fondo Popolazioni ONU denuncia la crisi ostetrica a Taiz. I combattimenti tra governo e Houthi bloccano gli aiuti, lasciando 13.000 donne senza assistenza medica vitale.

Il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione ( UNFPA) ha dichiarato che i combattimenti e le restrizioni all'accesso nella città yemenita di Taiz hanno privo oltre 13.000 donne incinte di assistenza sanitaria essenziale. Questa crisi sanitaria sta portando a un aumento significativo dei tassi di aborto spontaneo tra la popolazione femminile vulnerabile della zona. L'agenzia delle Nazioni Unite ha espresso profonda preoccupazione per la situazione attuale, definendo la mancanza di cure come una violazione critica dei diritti umani fondamentali nelle aree di conflitto.

Isolamento di Taiz e Blocco degli Aiuti Umanitari

La città di Taiz è rimasta largamente isolata per un mese intero, con i combattimenti che impediscono l'ingresso degli aiuti umanitari e la fuga dei civili. Questa situazione deriva da un'escalation degli scontri tra il governo sostenuto dall'Arabia Saudita e il movimento Houthi, allineato con l'Iran. Le principali vie di rifornimento, incluso il cruciale corridoio Taiz-Aden, sono state bloccate dalle forze Houthi. Questo blocco ha aggravato le già critiche carenze di acqua, cibo e carburante nella regione.

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Secondo i dati dell'ONU, la città di Taiz ospita circa la metà delle 300.000 persone sfollate in tutto lo Yemen a causa degli ultimi combattimenti. L'isolamento fisico della città ha creato un'onda d'urto demografica che mette a dura prova le infrastrutture locali, ormai incapaci di gestire l'afflusso massiccio di rifugiati interni. La combinazione di blocco militare e carenza di risorse vitali sta trasformando la crisi umanitaria in un'emergenza sanitaria senza precedenti.

Emergenza Ostetrica e Dati Statistici Critici

Lo Yemen presenta già il più alto tasso di mortalità materna della regione araba. Prima della ripresa del conflitto questa estate, si stimava che morissero ogni giorno tre donne per complicazioni durante il parto. Francesco Galtieri, rappresentante dell'UNFPA nello Yemen, ha fornito numeri allarmanti sulle strutture operative. Solo 5 delle 27 strutture sanitarie di emergenza designate per la salute materna e neonatale a Taiz e nei dintorni sono ancora parzialmente operative.

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Di conseguenza, i servizi sanitari essenziali sono stati interrotti per circa 147.000 donne e ragazze in età fertile. L'UNFPA prevede circa 1.500 emergenze ostetriche tra le 6.400 donne incinte sfollate. Queste stime tengono conto dello stress fisico e psicologico che le donne stanno subendo a causa del conflitto e degli sfollamenti di massa. Recentemente, le ostetriche supportate dall'UNFPA hanno segnalato un aumento degli aborti spontanei e dei parti a rischio, in particolare nella città di Taiz e nei suoi dintorni.

Crisi Strutturale presso l'Ospedale Materno

Presso la principale struttura di assistenza materna di Taiz, l'Ospedale Materno e Infantile Yemenino-Svedese, la situazione è ancora più drammatica. Francesco Galtieri ha rivelato che le consegne quotidiane di neonati sono scese a circa 5, rispetto alle 10 avvenute prima dello scoppio dei combattimenti. La maggior parte degli incubatori nell'ospedale non sono funzionanti a causa delle severe carenze di carburante. Inoltre, l'insicurezza, i bombardamenti e l'elevato prezzo del carburante impediscono a molte donne e al personale medico di raggiungere la struttura.

Francesco Galtieri ha lanciato un ultimatum chiaro riguardo alla sopravvivenza della struttura sanitaria. Ha dichiarato che, a meno che le restrizioni all'accesso non vengano rimosse nei prossimi giorni, l'ospedale stesso potrebbe chiudere definitivamente. Questa potenziale chiusura rappresenterebbe un colpo devastante per la popolazione civile, priva di alternative per le cure obstetriche di emergenza.

Conseguenze Umanitarie e Prossimi Passi

L'impatto della crisi si estende ben oltre la sfera sanitaria, colpendo direttamente la sicurezza alimentare della popolazione. Più di 800.000 persone sono state tagliate fuori dall'assistenza alimentare a Taiz e nelle aree circostanti dall'inizio di ottobre, secondo il Programma Mondiale per l'Alimentazione (WFP). La combinazione di fame, mancanza di cure mediche e insicurezza crea un circolo vizioso che minaccia la sopravvivenza di intere comunità.

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Francesco Galtieri ha sottolineato l'urgenza della situazione con una dichiarazione netta ai giornalisti. Ha affermato che nessuna donna dovrebbe rischiare la vita semplicemente perché sta dando alla luce una nuova vita in una zona di guerra. La comunità internazionale osserva ora con preoccupazione l'evoluzione della situazione, mentre le forniture mediche essenziali continuano a essere bloccate dalle linee di fronte.