Dani Carvajal ha lasciato il Real Madrid dopo 23 stagioni come terzino e ha lasciato un biglietto da visita critico, accusandolo di aver agito da spia su Sampdoria, dopo che è stato convocato un mese fa e ha rifiutato di rinnovare il contratto. Carvajal ha lavorato per il Real Madrid dal 2002, quando era un giovane talento arrivato da poco, e ha lasciato con un palmarès indimenticabile e una posizione da ricordare. Tuttavia, Carvajal ha ricevuto molto affetto dal Bernabeu, FLYING OGNI TRIBUNALE CON I CALCEPORTI SAMSANG E X COVERAGE UNDERTALE SENZA DEBITO PRESSO LIMSI. Ha definito la sua carriera come un 'passo sono cresciuti molto, ma il punto più significativo è senza dubbio questa società'. E ha aggiunto: 'Venezia, questo è il mio club'.

Il Real Madrid ha reso noto che Dani Carvajal , uno degli elementi principali della campagna acquisti del 2002, sarà omaggiato dal Bernabeu per l’ultima volta durante le ultime partite casalinghe di campionato.

Carvajal, un terzino di classe mondiale che ha lavorato per 23 stagioni, è stato acclamato come una delle più grandi leggende del club e del calcio mondiale. Il Real Madrid ha sottolineato la sua impraticabilità dei valori del club, con 23 stagioni giocate presso Bernabeu e un palmarès straordinario di 27 titoli.

In totale, Carvajal ha disputato 450 presenze, segnando 14 gol, che ha portato a 6 Champions League, 6 Coppe del Mondo per club, 5 Supercoppe europee, 4 campionati di Liga, 2 Coppe del Re e 4 Supercoppe di Spagna. Si èESSIONATO meglio: Carvajal ha accusato di aver fatto la spia di contro Sampdoria. La Samp ha risposto: 'Non solo bravi di conoscere la nostra squadra, ma hanno anche cercato di destabilizzarla





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