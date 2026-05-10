Creature Luminose: Sally Field e il polpo

Una donna anziana lavora di notte ad un acquario locale e ha stretto un forte legame con il polpo. L'arrivo di un giovane straniero in città riaccende la sua curiosità e conquista proprio Marcellus, che vede in quei due esseri umani molti più punti in comune di quanto credano. Il film, Creature luminose, è stato scritto già pensando all'interpretazione della premio Oscar, che interpreta il ruolo nella pellicola. Il film è stato scritto già pensando all'interpretazione della premio Oscar, che interpreta il ruolo nella pellicola. Il film, Creature luminose, è stato scritto già pensando all'interpretazione della premio Oscar, che interpreta il ruolo nella pellicola.

Una donna anziana tutta sola lavora di notte ad un acquario locale e ha stretto un forte legame con il polpo. L'arrivo di un giovane straniero in città riaccende la sua curiosità e conquista proprio Marcellus, che vede in quei due esseri umani molti più punti in comune di quanto credano.

Il personaggio di Tova è stato pensato per Sally Field, che interpreta il ruolo nella pellicola. Il film, Creature luminose, è stato scritto già pensando all'interpretazione della premio Oscar, che ha lavorato senza sosta per arrivare a quella sceneggiatura. Anche durante le riprese, continuavano a lavorarci su, a sistemarla e a darle una propria esistenza al di fuori del libro.

L'autrice, Shelby, aveva già in mente Sally Field per il ruolo di Tova quando stava scrivendo il romanzo e i suoi produttori, Brian Unkeless e Peter Craig, l'avevano portata a Sally quando ne avevano acquisito i diritti. Sally era coinvolta prima ancora che io entrassi a far parte del film ed è stata sicuramente una delle ragioni principali per cui ero così entusiasta di accettare, perché non riuscivo ad immaginarla.

Mi ha aiutato il fatto che stesse già immaginando Sally mentre leggevo, perché sapevo che era coinvolta, e mentre leggevo il libro, sentivo la sua voce nella mia testa. Questo ha reso molto più facile scrivere i dialoghi per lei, perché riuscivo a immaginare Sally pronunciare quelle battute





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