Mosca condena le operazioni navali ucraine in Libia e nel Golfo di Finlandia. Trump e Rutte avvertono la Russia. Le reazioni di Italia e Norvegia alle tensioni.

Il Cremlino ha intensificato le accuse contro Kiev, sostenendo che l' Ucraina stia deliberatamente cercando di estendere la zona di conflitto militare ben oltre il territorio russo tradizionale, coinvolgendo direttamente il Mar Mediterraneo e il mar Baltico. Questa dichiarazione, fatta giovedì, definisce tali mosse come estremamente pericolose per la stabilità regionale e internazionale.

Accuse russe sulle operazioni navali

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato ai giornalisti durante una conferenza telefonica che il regime di Kiev sta portando avanti quella che Mosca definisce "attività terroristica" in queste due aree geografiche strategiche. Peskov ha sottolineato che, sebbene nessuno desideri l'espansione geografica del conflitto, è l'Ucraina, e non la Russia, ad essere responsabile di questa escalation.

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Le accuse si riferiscono specificamente a due recenti operazioni militari ucraine che hanno colpito interessi russi in paesi terzi. Domenica, l'Ucraina ha affondato una corvetta della marina russa in un porto libico, utilizzando droni marittimi sviluppati appositamente per il combattimento navale.

Questa azione è avvenuta solo un giorno dopo che Kiev aveva sferrato un attacco con droni contro una nave da carico legata all'esercito russo situata nel Golfo di Finlandia, dimostrando la capacità di proiettare la potenza militare in regioni distanti dal fronte orientale.

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Intervento di Trump e Rutte

La risposta del Cremlino arriva a seguito di una dichiarazione congiunta rilasciata mercoledì dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dal segretario generale della NATO Mark Rutte. I due leader si sono incontrati in Florida per discutere della situazione e hanno rilasciato un comunicato esortando la Russia ad evitare qualsiasi azione che possa estendere la guerra su vasta scala in Ucraina, conflitto iniziato con l'invasione su larga scala nel 2022.

Il loro intervento è stato interpretato come un chiaro avvertimento a Mosca affinché rifletta attentamente su come reagire di fronte ai recenti attacchi ucraini contro obiettivi russi lontani dalla zona di conflitto principale. L'obiettivo era dissuadere la Russia dall'escalation militare diretta in risposta alle provocazioni ucraine.

Reazioni internazionali e condanne

Le implicazioni diplomatiche di questi eventi si stanno rapidamente estendendo ai paesi costieri coinvolti. Le autorità libiche hanno condannato fermamente le azioni dell'Ucraina nel loro spazio marittimo, ribadendo la sovranità nazionale contro attacchi non autorizzati.

Anche l'Italia ha espresso la propria opposizione, informando Kiev che attaccare navi russe nelle acque libiche è sbagliato e monendo la capitale ucraina a non diffondere la guerra in nuove aree. Roma ha sottolineato la necessità di preservare la stabilità nel Mediterraneo.

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Allo stesso modo, la Norvegia, forte sostenitore di Kiev, ha esortato l'Ucraina a mostrare cautela in qualsiasi futura operazione nel mar Baltico, evidenziando la necessità di mantenere la stabilità nelle aree adiacenti al proprio territorio nazionale.

Prospettive future e tensioni

La situazione rimane delicata, con il Cremlino che denuncia apertamente la volontà di allargare il teatro di guerra. Mosca ha avvisato che queste azioni potrebbero causare preoccupazione significativa tra gli stati costieri e all'interno della NATO nel suo complesso.

Nonostante le pressioni internazionali per de-escalation, l'Ucraina continua a cercare modi per colpire le capacità logistiche e militari russe anche in paesi terzi. La comunità internazionale si trova ora a dover bilanciare il sostegno a Kiev con la preoccupazione per l'instabilità regionale che queste operazioni possono provocare.