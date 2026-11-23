Mosca definisce 'terrorismo' l'attacco drone ucraino alla nave da carico Sparta II nel Mar Baltico. La nave bruciata è in navigazione verso la Russia.

Il Cremlino ha emesso una dura accusa contro l' Ucraina, definendo le azioni nella regione del Mar Baltico come vere e proprie "attività terroristiche". La dichiarazione ufficiale, rilasciata lunedì, risponde all'incidente occorso sabato alla nave da carico russa Sparta II. L'unità mercantile ha subito danni rilevanti a causa di un presunto attacco condotto con un drone ucraino.

Dettagli tecnici dell'attacco nella regione

L'episodio ha avuto luogo nel Golfo di Finlandia, una zona strategica del Mar Baltico. Le immagini fornite dalla Guardia di Frontiera Finlandese mostrano chiaramente la nave da carico Sparta II mentre le fiamme continuano a essere represse. L'incendio è scoppiato subito dopo l'impatto del mezzo aereo non equipaggiato, causando un danno strutturale significativo alla embarcatione.

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La Sparta II ha perso il controllo della navigazione dopo l'attimo iniziale della collisione con il drone. La nave ha iniziato a derivare senza propulsione, finendo per penetrare nelle acque territoriali della Finlandia. Questo spostamento involontario ha richiesto l'intervento immediato delle autorità costiere locali per garantire la sicurezza della navigazione e prevenire ulteriori incidenti ambientali.

Le operazioni di spegnimento sono continuate per diverse ore sotto la supervisione delle autorità competenti. Le immagini scattate il 22 novembre 2026 confermano l'estensione delle fiamme a bordo della struttura metallica. La Guardia di Frontiera Finlandese ha rilasciato la documentazione fotografica per testimoniare la dinamica dell'evento accaduto in acque internazionali che hanno portato all'ingresso nella zona controllata.

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Posizioni diplomatiche e reazioni di Mosca

La reazione del governo russo è stata immediata e categorica. Il Cremlino ha accusato esplicitamente Kiev di aver intrapreso pratiche che vanno al di là delle normali operazioni militari. Mosca ha chiesto con forza agli Stati del Mar Baltico di intervenire. L'obiettivo dichiarato è utilizzare la loro influenza politica per inviare un chiaro messaggio di monito a Kiev riguardo a tali metodi.

Le autorità di Mosca stanno cercando di isolare diplomaticamente l'atto considerato terroristico. L'accusa si basa sulla premessa che colpire il trasporto marittimo civile rappresenti una violazione delle norme internazionali. Il Cremlino spera che questa posizione unita possa spingere i vicini della regione a prendere le distanze dalle azioni di Kyiv.

Non vi sono state dichiarazioni immediate da parte di Kiev che confermino o smentiscano il coinvolgimento diretto nel lancio del drone. Tuttavia, l'interpretazione russa degli eventi è univoca: l'attacco è visto come un'escalation illegale. La narrazione ufficiale mira a dipingere l'Ucraina come una minaccia per la stabilità economica e la sicurezza nel Mar Baltico.

Conseguenze e stato attuale della Sparta II

La nave da carico Sparta II non è rimasta in Finlandia. Dopo la fase di emergenza iniziale, l'unità è stata messa in condizione di navigazione limitata. Attualmente, la Sparta II è in corso di rimorchio verso il territorio russo. Questa operazione logistica complessa mira a riportare la nave nella sua giurisdizione per le dovute verifiche e riparazioni.

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Il rientro in territorio russo rappresenta la fase finale di questa crisi marittima. La rimorchia è un processo delicato che richiede coordinamento tra le varie flotte coinvolte. Una volta giunta a destinazione, la Sparta II verrà sottoposta a ispezioni tecniche dettagliate per determinare l'entità esatta dei danni causati dall'esplosione o dall'impatto del drone.

Questo incidente ha portato l'attenzione internazionale sulle rotte commerciali del Mar Baltico. La sicurezza del trasporto merci è un tema cruciale per le economie coinvolte. L'episodio della Sparta II serve a evidenzia come il conflitto si stia estendendo anche alle vie di comunicazione marittima e al commercio internazionale.