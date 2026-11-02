Cremlino: l'esercito ucraino ha usato la tregua di Oleshky per riorganizzarsi

Il Cremlino afferma che l'esercito ucraino ha sfruttato la tregua di Oleshky per riorganizzarsi, prassi normale secondo Mosca.

Il Cremlino ha dichiarato lunedì 2 novembre 2026 di ritenere che l' esercito ucraino abbia sfruttato una tregua locale della settimana precedente nella città meridionale di Oleshky, controllata dalla Russia, e nei dintorni, per riorganizzarsi. Mosca ha definito questa pratica normale.

Il portavoce del Cremlino ha però precisato di non disporre di informazioni specifiche sul fatto che anche le forze russe abbiano fatto lo stesso durante la tregua.

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Le accuse dello Stato Maggiore Ucraino

Lunedì lo Stato Maggiore ucraino ha accusato le forze russe di aver approfittato della tregua per rafforzare le proprie posizioni militari. Secondo Kiev, i russi avrebbero effettuato rotazioni di unità e fortificato le postazioni.

Le stesse fonti ucraine sostengono che Mosca abbia ampliato le misure anti-drone lungo le strade e intensificato l'attività logistica, comprese le consegne di munizioni. Si tratta di affermazioni che non sono state verificate in modo indipendente.

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La posizione del Cremlino e il portavoce Peskov

Interrogato sulle accuse ucraine durante una conferenza telefonica con i giornalisti, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha suggerito di rivolgere tali domande al Ministero della Difesa russo.

Peskov ha affermato che, in questo caso, è lecito supporre che anche le forze armate ucraine abbiano usato quel periodo per riorganizzarsi. Ha aggiunto che si tratta di una prassi standard in situazioni del genere, senza entrare nei dettagli sulle forze russe.

Il portavoce ha inoltre chiarito che, per il momento, non sono previste tregue locali simili a quella di Oleshky. La tregua aveva permesso la consegna di aiuti umanitari e l'evacuazione dei residenti dalla zona.

Il contesto della tregua di Oleshky

Oleshky è una città del sud dell'Ucraina che al momento risulta sotto il controllo russo. La tregua locale è stata una misura limitata a quella città e ai suoi dintorni, con un'utilità pratica per la popolazione civile.

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Il quadro resta contestato: da una parte il Cremlino riconosce la possibilità di un riposizionamento ucraino, dall'altra Kiev denuncia un uso militare della pausa da parte di Mosca. Le due versioni non possono essere confrontate con informazioni indipendenti in questa fase.

Le immagini diffuse dal Ministero della Difesa russo mostrano un'esplosione durante un'operazione di sminamento condotta dalle forze russe a Oleshky, in un video pubblicato il 29 ottobre 2026. Il materiale è stato distribuito da Reuters come immagine fornita dal ministero.