Cremonese si impone sulla Pisa, supera Lecce in corsa

La Cremonese ha messo in seria difficoltà la Pisa, analizzando ogni singola fase tatticamente e mettendo in difficoltà i padroni di casa.
La Cremonese si èalandata nella disperata ricerca di punti vitali per salvarsi dalla zona delle cattedre, scesa in campo con l'obiettivo di portarsi a una sola lunghezza dal Lecce .
L'analisi dello sviluppo tattico evidenzia, invece, una prestazione totale della Cremonese, capace di interpretare ogni singola fase con una maturità disarmante. I padroni di casa hanno monopolizzato il pallone con ben il 62% contro gli avversari, mentre il Pisa si è limitato a tentare appena 10 cross, di cui nessuno completato. Il divario si è palesato anche sul piano atletico, con il Pisa che ha chiuso la partita senza effettuare neanche una conclusione verso la porta avversaria
Lecce Cremonese Pisa Stato Della Stagione Stato Fisico Stato Totale Della Squadra Monopolizzazione Del Pallone Palla Da Tirare Tentare Cross
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