Cremonese si impone sulla Pisa, supera Lecce in corsa

La Cremonese ha messo in seria difficoltà la Pisa, analizzando ogni singola fase tatticamente e mettendo in difficoltà i padroni di casa.

La Cremonese si èalandata nella disperata ricerca di punti vitali per salvarsi dalla zona delle cattedre, scesa in campo con l'obiettivo di portarsi a una sola lunghezza dal Lecce .

L'analisi dello sviluppo tattico evidenzia, invece, una prestazione totale della Cremonese, capace di interpretare ogni singola fase con una maturità disarmante. I padroni di casa hanno monopolizzato il pallone con ben il 62% contro gli avversari, mentre il Pisa si è limitato a tentare appena 10 cross, di cui nessuno completato. Il divario si è palesato anche sul piano atletico, con il Pisa che ha chiuso la partita senza effettuare neanche una conclusione verso la porta avversaria





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