Cremonini annuncia un album 'di rottura' e chiude l'era dei grandi stadi

L'artista bolognese ha annunciato un album 'di rottura' e ha chiuso l'era dei grandi stadi. 'Le canzoni sono l'unica cosa che rimane per sempre', ha detto l'artista, che ha infiammato la Capitale. Prima del live, ha voluto raccontare il suo nuovo progetto e come il sassofono, uno strumento che ha imparato in pochi mesi, è stato il suo medicinale per la rinascita dopo un periodo difficile.

L'artista bolognese ha annunciato un album 'di rottura' e ha chiuso l'era dei grandi stadi.

'Le canzoni sono l'unica cosa che rimane per sempre', ha detto l'artista, che ha infiammato la Capitale. Prima del live, ha voluto raccontare il suo nuovo progetto e come il sassofono, uno strumento che ha imparato in pochi mesi, è stato il suo medicinale per la rinascita dopo un periodo difficile.

'Sono qui per annunciarvi che ho pronto un album, che ho realizzato in questo periodo, un album molto importante che uscirà entro la fine dell'anno', ha raccontato Cremonini. 'È un album particolarissimo per me. Non mi era mai successo di interrompere una ruota, segnata da tour, album, pausa, nuovo album, nuovo tour, e la musica mi è venuta in soccorso (o forse sono andato io verso di lei) e ho fatto un disco in quattro mesi'.

Poi ha aggiunto: 'Non sono un di quegli artisti che se la mena tanto sulle cose, mi piacerebbe moltissimo che ogni grande evento che creo sia il punto di partenza per qualcosa di ancora più importante. Penso sempre che le canzoni siano la cosa più importante perché un giorno tutto questo finirà... ma le canzoni invece rimangono e possono rimanere anche per sempre' ha detto Cremonini.

'Il nuovo album interrompe un percorso in cui i numeri sono diventati quasi un'ossessione'. L'artista bolognese, infatti, annuncia che 'il prossimo disco non mi porterà negli stadi'.

'Non farò un tour musica e voce', assicura. 'Un disco inciso in uno studio di Londra, un disco molto potente. Dove vorrei che fosse la prima data per presentare il progetto? A Londra, dove tutto è nato'.

'Per me è la prima volta e questo palco mi ha dato subito calma, tranquillità e sicurezza' . L'artista è chiaro: 'Questo concerto rappresenta un punto a capo per me'. Il Cremonini Live26 prosegue, con gli appuntamenti all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano (10 giugno), alla nuova area all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari - Music Park Arena di Imola (13 giugno) per chiudere alla Visarno Arena di Firenze (17 giugno).

Quasi 1 milione di spettatori, in meno di un anno, e oltre 350 mila persone attese da tutta Italia per questi sei concerti. Il concerto del 6 giugno al Circo Massimo diventa anche un grande evento televisivo che sarà trasmesso a settembre in prima serata su Rai1. Accanto a Cremonini, sul palco alcuni ospiti d'eccezione: Lorenzo Jovanotti, Elisa e Luca Carboni





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