Cresce del 14,1% le esportazioni cinesi, il presidente Trump in via.

La crescita del commercio cinese rappresenta un'ancora di salvezza fondamentale per Pechino negli ultimi anni, in un contesto di rallentamento dell'economia interna, con una spesa stagnante e una crisi del debito nel settore immobiliare che grava sull'attività economica.

Secondo i dati ufficiali, ad aprile le esportazioni cinesi sono cresciute a un ritmo superiore alle attese, nonostante le pressioni sull'economia globale causate dalla guerra in Medio Oriente.

L'Amministrazione generale delle dogane ha comunicato che ad aprile le esportazioni sono aumentate del 14,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il dato arriva alla vigilia del previsto viaggio a Pechino del presidente americano Donald Trump. La crescita ha superato le previsioni di Bloomberg dell'8,4% e ha registrato un significativo aumento rispetto all'incremento del 2,5% registrato a marzo





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