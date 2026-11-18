Report Fabi sul boom del Buy Now Pay Later in Italia. Da 2,7 a 9,9 miliardi in tre anni: analisi dei rischi finanziari per le famiglie e dati sul digitale.

Il mercato italiano del pagamento dilazionato ha raggiunto traguardi storici, consolidando una tendenza che trasforma radicalmente le abitudini di spesa. Il fenomeno del Buy Now Pay Later, definito da Fabi o Caressa come sintomo di un Paese maturo che richiede nuove opportunità per i giovani, ha registrato un'espansione senza precedenti tra il 2022 e il 2025. I dati confermano che il ricorso a questa forma di finanziamento è cresciuto del 267% nel periodo indicato, passando da 2,7 a 9,9 miliardi di euro.

Boom volumetrico del credito al consumo

Il report della Fabi evidenzia un'accelerazione costante e strutturale, con un incremento complessivo di 7,2 miliardi di euro rispetto ai volumi iniziali. La crescita è avvenuta per gradi precisi: dai 2,7 miliardi del 2022 si è passati a 4,7 miliardi nel 2023, per arrivare a 6,8 miliardi nel 2024. Nel 2025, il mercato ha toccato la quota di 9,9 miliardi, con un balzo annuo di 3,1 miliardi che rappresenta un aumento del 46% rispetto all'anno precedente. In sintesi, la spesa effettuata a rate ha quasi quadruplicato in pochi anni.

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E-commerce guida l'espansione digitale

L'e-commerce rimane il motore principale di questo settore, trainando la maggior parte delle transazioni nazionali. Le operazioni effettuate online sono aumentate del 316%, passando da 1,9 a 7,9 miliardi di euro. Questo comparto digitale copre quasi l'80% del mercato totale nel 2025. Tuttavia, la diffusione del pagamento dilazionato si sta consolidando anche nei canali fisici, dove i volumi sono passati da 800 milioni nel 2022 a 2 miliardi di euro nel 2025. I negozi tradizionali hanno registrato un aumento del 150% nel quadriennio e del 33% rispetto ai 1,5 miliardi del 2024.

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Analisi dei rischi e fragilità economica

Nonostante l'entusiasmo per la facilità d'uso, la diffusione del Buy Now Pay Later in Italia resta inferiore alla media europea. L'espansione richiede una valutazione accurata della sostenibilità dei debiti futuri. Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi, chiarisce che questo strumento facilita la gestione delle spese ma non elimina l'obbligo del rimborso. Confondere la semplicità della transazione con l'assenza di un debito è un errore comune che può portare a conseguenze economiche negative per i cittadini.

Conseguenze per le famiglie italiane

Per molte famiglie, il rinviate un pagamento non è solo comodità ma necessità dovuta alla riduzione del potere d'acquisto. Dietro il ricorso alle piccole rate può nascondersi una fragilità economica profonda. Il rischio maggiore è che una successione di piccoli acquisti comprometta l'equilibrio finanziario delle famiglie. La semplicità del pagamento deve essere bilanciata con una consapevolezza reale della capacità di reddito disponibile per onorare gli impegni contratti nei mesi successivi.