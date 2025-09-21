Crescita dei Prodotti senza Combustione in Italia e l'Importanza dell'Assistenza per le Persone con SLA

Il mercato dei prodotti senza combustione in Italia è in rapida espansione, mentre l'iniziativa 'Operazione sollievo' di Aisla offre supporto vitale a persone con SLA e alle loro famiglie. Vengono trattati anche altri temi come la criticità dell'assistenza domiciliare.

Il settore dei prodotti senza combustione in Italia sta vivendo una crescita esponenziale, con un aumento significativo della loro quota di mercato negli ultimi cinque anni. Questo trend evidenzia una trasformazione in atto nel panorama dei consumi e pone importanti interrogativi sulla regolamentazione e le strategie future. Nel frattempo, il piano di regolamentazione delle accise, che si concluderà nel 2025, rappresenta un momento cruciale per definire le politiche fiscali del settore.

L'introduzione di tariffe pluriennali, come avvenuto a livello europeo, potrebbe garantire una maggiore prevedibilità degli introiti e favorire la pianificazione di investimenti a lungo termine. Questo approccio, basato su una visione a lungo termine, è fondamentale per sostenere lo sviluppo sostenibile del settore e tutelare gli interessi dei consumatori e delle aziende. \L'importanza delle attività ricreative e sociali per le persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è stata ribadita in occasione di un evento a Milano, dove persone con SLA, come Stefano Carli, hanno potuto godere di un'esperienza unica: assistere a uno spettacolo al Teatro alla Scala. L'iniziativa 'Operazione sollievo', promossa da Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica), dimostra come la possibilità di partecipare a eventi culturali e sociali possa migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti e dei loro caregiver. La testimonianza di Stefano Carli, che ha ritrovato l'emozione di una vita sociale attiva, sottolinea l'importanza di queste iniziative per combattere l'isolamento e promuovere il benessere psicofisico. \Altro aspetto cruciale è l'assistenza domiciliare delle persone con SLA, che si scontra spesso con la scarsa conoscenza della malattia e la rapidità della sua evoluzione. Chiara Gattoni, esperta e assistente sociale presso il Centro di Ascolto di Aisla, ha evidenziato la necessità di percorsi agevolati per garantire un'assistenza tempestiva ed efficace. L'iniziativa 'Operazione sollievo' si concentra sull'analisi dei bisogni specifici delle famiglie, offrendo supporto in diverse aree, come il noleggio di comunicatori, l'organizzazione di vacanze accessibili e consulenze a domicilio. Stefania Bastianello, direttore tecnico di Aisla, ha sottolineato l'impegno dell'associazione nel fornire un supporto a 360 gradi, attraverso un team multidisciplinare di professionisti sanitari e non sanitari. L'incontro nella sede milanese dell'associazione ha offerto consulenze personalizzate, supporto psicologico e orientamento ai servizi, confermando l'importanza di una rete di sostegno completa per le persone con SLA e le loro famiglie. Infine, in occasione del cinquantesimo anniversario dello stabilimento Coca-Cola di Nogara, il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha sottolineato l'importanza delle persone e del loro impegno per il successo di un'azienda





