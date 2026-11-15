Crescita Economica Insostenibile e Disuguaglianza Globale Inesorabile

Analisi critica della COP31 e della trappola malthusiana moderna: la crescita infinita genera disuguaglianza estrema e instabilità ambientale con dati allarmanti.

La fragile infrastruttura digitale e sociale su cui fondiamo la nostra esistenza quotidiana mostra segni di cedimento strutturale, mentre la COP31 si svolge ad Antalya in Turchia. I delegati delle Nazioni Unite si riuniscono con un senso di arrendevolezza diffuso, riconoscendo il fallimento degli accordi di Parigi nel contenere l'aumento delle temperature globali oltre lo 1,5 gradi rispetto al periodo pre-industriale.

Il fallimento della crescita infinita globale

La premier britannica Margaret Thatcher ha cristallizzato l' imperativo della crescita con l' acronimo T.I.N.A, ovvero There Is No Alternative. Questo principio economico ha portato al paradosso di accelerare verso un burrone, sostenendo che la crescita generi più ricchezza, consumi e lavoro in un circolo apparentemente virtuoso ma in realtà un ricatto sociale.

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Guardando alla vita organica, ogni essere vivente cessa di crescere per trovare un equilibrio dinamico tra esigenze fisiologiche e risorse disponibili. La nostra specie dovrebbe quindi abbandonare le incertezze dell' infanzia storica per trovare un equilibrio collettivo, invece di continuare a perseguire una crescita quantitativa insostenibile.

La storia economica e demografica mondiale

L' uscita dalla nostra lunga infanzia come specie è avvenuta con le rivoluzioni industriali a partire dal Settecento in Inghilterra, espandendosi poi in Europa e nel mondo. L' automazione ha aumentato la produttività del lavoro e la ricchezza, ma per due secoli questa crescita è stata "mangiata" dall' aumento demografico nella trappola malthusiana.

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Nel corso del Novecento si è verificato un disaccoppiamento tra produttività e demografia, con una crescita economica esplosiva nella seconda metà del secolo. Dal 1960 al 2000 la popolazione mondiale è passata da tre a 6,2 miliardi di persone, mentre il Pil mondiale è aumentato di quasi 25 volte, da 1,4 a 34mila miliardi di dollari.

Impatto sulla povertà e disuguaglianza sociale

Questa formidabile crescita della produttività ha consentito l' uscita di centinaia di milioni di persone dalla povertà, grazie al rafforzamento delle istituzioni internazionali e alla globalizzazione dei mercati. Si è verificato un periodo storico di diffusione della democrazia, dei diritti umani e delle opportunità di partecipazione al mercato globale.

Dal 2000 al 2025 la popolazione mondiale è aumentata di 2 miliardi, con un miliardo di asiatici e 650 milioni di africani, mentre la popolazione occidentale è rimasta demograficamente stabile. Contemporaneamente, il Pil mondiale ha quintuplicato, superando i 118mila miliardi di dollari nel 2025, segnando una distanza record dalla realtà sociale.

Concentrazione di ricchezza nel mondo

La ricchezza privata è esplosa da 130mila miliardi di dollari nel 2000 a 570 miliardi nel 2025, creando un divario incolmabile tra le classi sociali diverse. L' 1% più ricco della popolazione ha trattenuto oltre il 20% della crescita del Pil globale e oltre il 40% della ricchezza prodotta negli ultimi decenni.

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Oggi l' 1% della popolazione detiene il 37% della ricchezza globale totale, mentre il 10% più ricco ne detiene il 75%. La disuguaglianza tra nazioni è diminuita, ma quella tra classi sociali è esplosa, rivelando l' insostenibilità del modello economico attuale e la necessità urgente di un nuovo equilibrio.