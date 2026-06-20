Crescono le vittime a Gaza: cinque morti in attacchi israeliani nonostante il cessate il fuoco

Nonostante il cessate il fuoco di ottobre, gli attacchi israeliani continuano a Gaza. Un breve riepilogo degli ultimi incidenti: cinque palestinesi uccisi, tra cui un bambino e due donne, in due separate operazioni. Il bilancio dal cessate il fuoco supera i 1.010 morti. Stallo politico sul piano di Trump.

Secondo i soccorritori, i colpi sparati da Israele hanno causato la morte di cinque persone a Gaza , tra cui un bambino. Un attacco aereo israeliano ha colpito un condominio nel quartiere Sabra di Gaza City, uccidendo quattro palestinesi, tra cui due donne e un bambino, e distruggendo un appartamento.

Diversi altri sono rimasti feriti. In un secondo episodio, le forze israeliane hanno sparato e ucciso una donna nella città di Beit Lahiya, più a nord. Il cessate il fuoco di ottobre non è riuscito a fermare gli attacchi israeliani: dal suo inizio, il ministero della Salute di Gaza ha registrato oltre 1.010 palestinesi uccisi dal fuoco israeliano. Nello stesso periodo, quattro soldati israeliani sono stati uccisi da militanti.

Israele giustifica gli attacchi come necessari per prevenire azioni imminenti di Hamas e altri gruppi, mentre Hamas raramente conferma le perdite tra i suoi combattenti. Le parti rimangono in stallo sulla fase successiva del piano di Trump per Gaza, che prevede il disarmo di Hamas e il ritiro israeliano





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