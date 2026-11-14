Crete Senesi Eolico: Opposizione al Progetto E Il Ruolo Di Bova E Iannone

Analisi dell'intenso dibattito sul progetto eolico alle Crete Senesi. Tra opposizione locale e figure come Bova, Iannone e Giani, la tutela del paesaggio.

Il territorio delle Crete Senesi sta vivendo un momento di profonda tensione a causa della presentazione di un controverso progetto eolico. La discussione coinvolge direttamente figure di spicco come Rocío Muñoz Morales, Bova e Iannone, oltre all'opinione pubblica locale e regionale. La proposta prevede la costruzione di pale eoliche di altezza superiore ai duecento metri, generando una reazione a catena di preoccupazioni e opposizioni.

Dettagli Tecnici E Contesto Del Progetto

Il progetto presentato prevede l'installazione di infrastrutture eoliche di grandi dimensioni all'interno di un'area considerata Patrimonio dell'Umanità. Le pale avrebbe un'altezza superiore ai duecento metri, un dato tecnico che ha immediatamente innescato polemiche riguardo all'impatto visivo. Il Gruppo d'intervento giuridico ha sottolineato che la centrale verrebbe costruita all'interno della fascia di rispetto estesa tre chilometri dal limite di numerose zone tutelate con vincolo paesaggistico.

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Un aspetto critico riguarda la capacità finanziaria dell'impresa responsabile. Marco Marchetti, legale del Comune di Asciano, ha messo in luce come sia difficile comprendere come una società a responsabilità limitata con un capitale sociale di diecimila euro possa realizzare un impianto dal valore di decine di milioni di euro. Questa discrepanza finanziaria ha alimentato il sospetto che l'obiettivo principale potrebbe non essere la realizzazione concreta dell'impianto.

Posizioni Delle Parti E Opposizione Locale

L'opposizione al progetto è coordinata da Riccardo Ricci, agronomo e presidente di un'organizzazione locale che ha riunito cittadini e associazioni spontanee. Ricci ha dichiarato categoricamente che nessuno dei proprietari dei terreni coinvolti era a conoscenza della vicenda, smentendo le assicurazioni del progetto. Ha riferito che sono state sollevate centinaia di osservazioni con la richiesta di archiviare la pratica, ma dopo la scadenza del termine per le nuove osservazioni fissata al 7 ottobre, non vi sono stati ulteriori sviluppi chiari.

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Anche figure pubbliche come Rocío Muñoz Morales hanno espresso la propria posizione, definendo la situazione come un trauma, pur mantenendo rapporti amichevoli con altri attori come Iannone. La nota di Cia-Agricoltori italiani Siena descrive il progetto come un esempio di "ingegneria sostenibile" usato ingenuamente per giustificare uno sfregio a uno dei contesti paesaggistici più iconici al mondo. L'organizzazione sottolinea l'incompatibilità tra le pale eoliche e il valore culturale del territorio.

Impatto Reale E Prossimi Passi Istituzionali

La decisione finale non spetta alla Regione, ma al governo centrale, nonostante le dichiarazioni del presidente Eugenio Giani. Giani ha annunciato pubblicamente la sua opposizione all'iniziativa, ma la competenza decisionale rimane in mano al livello nazionale. Tutti i parlamentari della zona hanno dichiarato la loro contrarietà, sottolineando i rischi economici per gli imprenditori che hanno investito milioni di euro in agriturismi e nel recupero di vecchi poderi.

Le preoccupazioni riguardano anche la mancanza di fideiussioni per i potenziali danni ambientali durante le fasi di cantiere, gestione e ripristino. Inoltre, viene evidenziata la carenza di vento sufficiente nelle Crete Senesi per giustificare un impianto eolico di tale portata. La comunità locale teme una devastazione speculativa di un'area inalterata da secoli, dove molti operatori turistici hanno basato il proprio futuro sull'integrazione armoniosa con il paesaggio.