Il report dell'Osservatorio sulla legalità del Lazio conferma il calo degli omicidi e il picco dei reati predatori nel 2024. Dati dettagliati su arresti e trend territoriali.

Il rapporto annuale sull'andamento della criminalità nel Lazio, recentemente reso pubblico dall'Osservatorio sulla legalità della Regione Lazio, delinea un panorama complesso caratterizzato da una netta polarizzazione dei reati. Se il numero degli omicidi registra un calo significativo, confermando una dinamica positiva nelle statistiche di massima criminalità, i reati predatori e le violenze sessuali mostrano invece una tendenza all'aumento, segnando una nuova sfida per le forze dell'ordine regionali.

I dati ufficiali evidenziano una crescita totale di 13.700 unità nei reati rispetto all'anno precedente, con un differenziale che si conferma in salita anche quando si considera il rapporto ogni centomila abitanti. Nello specifico, i deferimenti sono passati da 18.296 registrati nel 2023 a 18.629 nel 2024, un incremento quantitativo che richiede un'analisi attenta delle diverse tipologie delittuose coinvolte in questa variazione statistica.

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Strategia di contrasto allo spaccio e arresti

Il Generale Marco Guerrini, comandante dei Carabinieri di Roma, ha fornito chiarimenti fondamentali sull'andamento del traffico di stupefacenti, sostenendo che non vi sia stata un'espansione effettiva del mercato illecito. "Siamo a circa 15 arresti al giorno per spaccio", ha spiegato il comandante, specificando che l'aumento delle notifiche deriva da una maggiore efficacia operativa: "Non è aumentato lo spaccio, è che adesso si arresta di più". Per quantificare l'intensità delle operazioni, basta pensare che negli ultimi due mesi, solo nell'area romana, sono stati messi a segno cento arresti mirati.

Tuttavia, il prefetto Giannini ha introdotto una prospettiva sociologica diversa, suggerendo che nella criminalità operi un forte fenomeno di emulazione. Secondo l'analisi istituzionale, le stesse modalità operative utilizzate per reati specifici vengono replicate anche per gestire altre situazioni di illegalità, creando uno scenario in cui i metodi criminogeni si diffondono trasversalmente tra diverse tipologie di reato.

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Trend dei reati predatori e flessioni domestiche

La voce più corposa nel report rimane quella relativa ai furti, alle rapine, ai borseggi e ai reati predatori in genere, che hanno totalizzato 171.799 denunce nel 2024. Questo dato rappresenta un aumento di 9.344 casi rispetto alle 162.455 registrazioni raccolte nel 2023, confermando la persistenza di una criminalità di tipo economico che impatta direttamente sulla percezione di sicurezza dei cittadini nelle aree urbane e non.

Un'analisi più dettagliata delle singole voci, tuttavia, rivela un'inedita flessione in due settori specifici. Si registra infatti una diminuzione dei furti con scasso in abitazione, con un calo di 9.661 unità, e una riduzione delle frodi e delle truffe informatiche pari al 9,6%. Questi dati positivi in nicchie specifiche contrastano con il generale trend in salita, indicando cambiamenti comportamentali dei criminali o miglioramenti nei sistemi di prevenzione.

Impatto territoriale e statistiche di Roma

Sul fronte della violenza sessuale, il numero più alto di denunce riguarda questo specifico reato, con 618 casi registrati, seguiti dai 139 maltrattamenti in famiglia. Roma, per estensione geografica e densità di popolazione, registra naturalmente il numero più alto di deferimenti rispetto agli altri capoluoghi di provincia, concentrando la stragrande maggioranza delle statistiche criminali regionali in un'unica area metropolitana.

La disparità territoriale emerge chiaramente anche nei dati sugli omicidi e sulle violenze sessuali. Sebbene il numero totale cali, a Roma si registrano 81 tentati omicidi, a fronte dei 7 di Latina e Frosinone, 3 di Viterbo e 1 di Rieti. Per quanto riguarda le violenze sessuali, Roma ne conta 490, mentre negli altri capoluoghi si varia dalle 53 di Latina alle 20 di Rieti, evidenziando una distribuzione non omogenea del fenomeno nelle varie province.

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Fenomeni specifici: Usura e furto semplice

Infine, il report segnala la persistenza di reati specifici come l'usura, che a Roma conta 10 denunce, 1 a Latina e nessuna nelle altre province. Per quanto concerne i furti semplici, Roma ne registra 140.600, cifra che si aggiunge ai 3.086 casi di rapina, completando il quadro di una capitalità che rimane il epicentro operativo per il contrasto alla criminalità comune in Lazio.