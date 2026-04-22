Criminalità nei porti italiani: un'analisi allarmante su traffici illeciti e infiltrazioni mafiose

Un nuovo rapporto rivela l'aumento dei casi di criminalità nei porti italiani, con Livorno, Ancona e Civitavecchia tra i più colpiti. Traffico di droga, contraffazione e corruzione sono le principali attività illecite riscontrate.

Un nuovo rapporto, curato da Francesca Rispoli, Marco Antonelli e Peppe Ruggiero e presentato a Firenze, getta luce sulle proiezioni criminali nei porti italiani e oltre.

Lo studio, basato su dati provenienti da Assoporti, dalla Commissione Parlamentare Antimafia, dalla DIA, dalla DNAA, dall’Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza, rivela un quadro preoccupante. I porti sono diventati punti nevralgici per i traffici illeciti, con un totale di 131 casi di criminalità registrati. La Liguria si conferma la regione più colpita, con il 16,1% degli eventi criminali (80 casi), seguita dalla Sicilia (14,7%, 73 casi) e dalla Campania (9,9%, 49 casi).

L'analisi dei dati evidenzia un aumento dei casi in diversi porti chiave. Livorno registra il numero più alto di episodi, con 49 casi, seguita da Ancona con 40 e Civitavecchia con 32. Si registrano incrementi significativi anche a Trieste, Olbia e Brindisi. Il traffico di stupefacenti rappresenta la fattispecie più ricorrente, con 40 eventi (31,5% del totale), seguito dal traffico di prodotti contraffatti (34 casi, 26,8%) e dal contrabbando (29 eventi, 22%).

La ricerca sottolinea che 113 clan sono stati coinvolti in attività di business, interessando 71 porti italiani, di cui 38 di rilevanza economica nazionale. Anche porti minori e a vocazione turistica sono stati oggetto di interesse da parte della criminalità organizzata. Il rapporto evidenzia inoltre 13 casi di episodi di presunta corruzione avvenuti nelle Autorità di Sistema portuale italiane tra il 2018 e il 2024.

Un focus particolare è dedicato al porto di Livorno, che emerge come un nodo centrale nelle dinamiche criminali nazionali e internazionali, in particolare nel mercato della cocaina. Tra il 2011 e il 2024 sono stati sequestrati 7.818 kg di cocaina nel porto labronico, pari al 74% del totale sequestrato in Toscana. Le indagini rivelano la presenza di esponenti della ‘ndrangheta e di gruppi di origine albanese attivi nel coordinamento operativo e nel recupero della merce.

Il rapporto sottolinea come l'interesse della criminalità organizzata per i porti sia costante, come dimostrano le relazioni annuali della Direzione Nazionale Antimafia e della Direzione Investigativa Antimafia pubblicate dal 1994 al 2024. La situazione richiede un'attenzione costante e un rafforzamento dei controlli per contrastare efficacemente le infiltrazioni criminali nel settore portuale





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