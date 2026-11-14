Crimine su MSC Seascape: arresto per omicidio di Jason Leon Watford

Jason Leon Watford, 48 anni, arrestato per omicidio della moglie Susan dopo lite a bordo della MSC Seascape. La nave fece rientro a Galveston. Dettagli e cronaca.

Il 48enne Jason Leon Watford è stato arrestato e accusato di omicidio dopo aver ucciso sua moglie Susan Watford a bordo della nave da crociera MSC Seascape. L'incidente ha provocato l'immediato ritorno della nave nel porto di Galveston, in Texas, interrompendo una crociera caraibica di sette notti originariamente in corso. L' FBI ha confermato i dettagli dell'arresto e la presenza della figlia della coppia, di un anno, che è stata trovata illesa dagli agenti durante le indagini.

Cronologia dell'aggressione e scoperta del corpo

La tragedia si è consumata mentre la nave viaggiava verso i Caraibi. La mattina seguente, un'addetta alle pulizie ha bussato alla cabina della coppia per consegnare degli asciugamani, trovando Susan Watford distesa a terra con evidenti ferite al volto. Secondo gli atti federali, l'addetta ha avvertito immediatamente la sicurezza della nave dopo aver visto la donna immobile. Quando Jason Leon Watford ha aperto la porta, le forze dell'ordine hanno riscontrato tracce di sangue sulle sue mani e sui vestiti.

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Le telecamere di sorveglianza di bordo hanno registrato l'uomo mentre lasciava la cabina, cambiandosi gli abiti e sedendosi nel corridoio per guardare il telefono. Gli investigatori sottolineano che dopo l'aggressione non ha chiamato né il personale medico né la sicurezza, permettendo al tempo di passare prima della scoperta del corpo da parte dello staff.

Motivazioni della lite e precedenti giudiziari

Secondo la confessione resa agli agenti, la lite con la moglie era iniziata durante la cena in uno dei ristoranti della nave e si è proseguita in cabina. Jason Leon Watford ha ammesso di aver colpito più volte Susan e di averle stretto il collo fino a strangolarla. La dinamica dell'omicidio emerge chiaramente dalle dichiarazioni dell'imputato ai funzionari federali durante l'arresto al rientro a Galveston.

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Non è la prima volta che il 48enne ha problemi con la legge. Nel settembre 2024, era già stato arrestato nella contea di Smith, in Texas, per aggressione. In quell'occasione, Susan Watford aveva riferito a un agente che il marito le aveva afferrato un polso durante una discussione riguardante questioni economiche, registrando anche l'audio della lite. L'uomo si era dichiarato colpevole di aver provocato lesioni, scontando 15 mesi di sorveglianza giudiziaria.

Impatto sui passeggeri e dichiarazione della compagnia

La decisione improvvisa di tornare a Galveston ha colto di sorpresa numerosi passeggeri. Molti clienti hanno raccontato al Sun di essersi resi conto del rientro anticipato solo al risveglio, notando che la nave era di nuovo ormeggiata nel porto texano anziché in mare aperto. Il cambiamento di rotta ha interrotto bruscamente le vacanze di centinaia di persone coinvolte nella crociera.

MSC Cruises ha rilasciato una nota ufficiale confermando la piena collaborazione con le autorità giudiziarie statunitensi. La compagnia ha dichiarato di offrire assistenza a tutte le persone coinvolte nell'incidente. La MSC Seascape ha ripreso il suo programma di viaggi lunedì, ma l'episodio rimane sotto inchiesta federale. La figlia della coppia, presente a bordo, non ha riportato alcun danno fisico ed è stata accudita adeguatamente dalle autorità competenti.