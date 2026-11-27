Un report sui civili ucraini vittime dei droni russi: 146 bambini colpiti solo a ottobre, deportazioni forzate e l'importanza degli scudi aerei per prevenire un'ecatombe.

Il settantesimo anniversario del regime putiniano ha coinciso con una delle settimane più sanguinose per i civili ucraini, segnata da attacchi aerei mirati che hanno devastato comunità intere. Vladimir Putin ha compiuto 74 anni il 7 ottobre, una data oscurata dall'omicidio di massa della famiglia Ivanchenko a Pryluki, nel nord dell' Ucraina, a cento chilometri a est di Kiev. L'attacco ha ucciso nel sonno Oleksander Ivanchenko, macchinista ferroviario di 39 anni, sua moglie Yulia Ivanchenko, insegnante di 37 anni, e i loro figli Iryna di 13 anni e Maxim di 8 anni.

Dettagli degli Attacchi a Pryluki e Kharkiv

Le immagini del disastro a Pryluki mostrano un soccorritore che stringe il piccolo Maxim, già deceduto, cercando invano di consolarlo. Due giorni dopo, il 9 ottobre, le bare della famiglia sono state esposte nella piazza del paese, vigilate da centinaia di bambini che piangevano la perdita di compagni di scuola. La violenza si è estesa rapidamente, colpendo il 19 ottobre a Nova Vodolaha nella regione di Kharkiv.

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In quell'attacco è stata uccisa Inna Mariukhna, un'insegnante che era uscita al parco con la figlia di un anno, Anthelina, lasciando solo un passeggino carbonizzato. Nell'esplosione sono morti anche l'ottoenne Arina Koval, mentre suo fratello Artem, di 12 anni, è morto una settimana dopo nonostante gli sforzi medici. La madre Liliia è rimasta ferita ma ha sopravvissuto a questo attacco coordinato.

La Crisi Energetica e l'Impatto sull'Infanzia

Con le temperature in Ucraina che scendono fino a meno venti gradi, gli attacchi alle infrastrutture energetiche hanno lasciato centinaia di migliaia di civili al buio, senza riscaldamento e senza acqua potabile. L'Unicef ha dichiarato che il 2026 sta diventando l'anno più terribile per l'infanzia ucraina dopo il primo anno di guerra. Nel solo mese di ottobre, 146 bambini sono stati colpiti, un aumento del 150 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

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La difficoltà nella difesa aerea è attribuibile ai nuovi droni Shahed e alla carenza di missili intercettori. I dati del comitato internazionale rivelano che nei primi dieci mesi del 2026 sono stati colpiti 1144 bambini in Ucraina. Di questi, 114 sono deceduti e 1030 hanno riportato ferite, con una media di tre bambini colpiti ogni giorno. Un bambino su cinque ha perso un familiare diretto.

Deportazioni Forzate e Responsabilità Internazionale

La strategia militare russa include la deportazione forzata di minori, una pratica che ha portato a 20.651 casi documentati di bambini trasferiti in Russia. Questa azione costituisce un crimine contro l'umanità e spiega perché Vladimir Putin sia un ricercato della Corte penale internazionale. Tra i casi più gravi, vi è quello di Sofia, una bambina di dieci anni rimasta orfana dopo che i suoi genitori sono stati uccisi a Mosca.

Per salvare Sofia, la Russia l'ha portata in Russia da uno zio che non aveva mai visto. Di tutti i minori deportati, solo 2.833 sono riusciti a rientrare in patria grazie a un intenso sforzo diplomatico congiunto tra paesi europei e non. I bambini tornati portano con sé traumi profondi e testimonianze di una russificazione forzata imposta dal regime di Mosca.

Il Ruolo Cruciale degli Scudi Aerei Europei

Chi sostiene che l'arresto dei fornimenti militari fermerebbe le sofferenze infantili ignora la realtà tattica sul campo. Smettere di armare Kiev significherebbe rimuovere gli scudi aerei che impediscono ai droni di colpire scuole e abitazioni. L'Unicef segnala che quest'anno sono stati attaccati 270 istituti scolastici ucraini senza le difese aeree.

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La mancanza di armi difensive trasformerebbe ogni attacco russo in un'ecatombe, accelerando la vittoria militare del Cremlino. La tragedia dei bambini in Ucraina, con 771 morti dall'inizio del conflitto, non riceve la stessa attenzione globale riservata ad altri conflitti, nonostante la natura sistematica delle violazioni. La pace non può essere costruita sulla resa di Kiev e sulla scomparsa delle difese che salvano la vita dei civili ogni giorno.