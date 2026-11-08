Crioconservazione: il turista italiano che sceglie di essere congelato

Fedele, guida turistica di 54 anni, investe 200mila euro per la crioconservazione del corpo in attesa di futuri progressi medici e resurrezione.

Nei silos riempiti di azoto liquido a -196 gradi Celsius, sono custoditi circa 700 corpi distribuiti in almeno quattro Paesi del mondo. A questa lista, auspicabilmente tra qualche decennio, si aggiungerà anche quello di Fedele, 54 anni, guida turistica di Gaeta. Questa decisione non è isolata ma parte di un movimento globale che punta sulla speranza tecnologica contro la morte definitiva.

Il costo e la logica della fede scientifica

Lo scenario offerto a Fedele ha un prezzo elevato: 200mila euro. Per lui, ribattezzato nel 2007 e fieramente definito ant cattolico, la crioconservazione rappresenta una sorta di fede in assenza di certezze assolute. L idea di dissolversi nel nulla lo angoscia profondamente. Non credendo in Buddha né in Gesù né nel concetto di reincarnazione in un animale, ha deciso di puntare tutto su questa religione tecno scientifica. Questa scelta mira a preservare l individuo nel tempo.

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Storia e dettagli tecnici della procedura

La passione di Fedele per la crioconservazione, ovvero lo stato di congelamento dei processi metabolici e biologici post mortem, risale al lontano 2006. In quel periodo, le società specializzate si trovavano solo in Russia e negli Stati Uniti. La situazione è cambiata nel 2020 quando la startup berlinese ha aperto il suo centro in Svizzera, diventando il primo impianto in Europa. Fedele è diventato cliente della clinica appena mezz ora dopo la prima chiamata.

Oggi è uno degli 82 italiani su 1100 membri totali, rendendolo la terza nazionalità dopo americani e tedeschi. Dal suo stipendio da guida turistica, ogni mese accantona 50 euro per la quota associativa e altrettanti per l assicurazione sulla vita. Alla fine dei suoi giorni, questa polizza coprirà il costo totale di 200mila euro per la crioconservazione dell intero corpo. Questa scelta è stata presa per evitare di rischiare la perdita di parte della sua personalità.

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Visione futura e impatto sulla vita quotidiana

Fedele ha espresso il desiderio di tornare in vita in un corpo più giovane, se non si sarà già diffusa la tecnologia degli androidi. Al collo indossa giorno e notte un braccialetto con le diciture donatore di corpo per fini medici e non effettuare l autopsia, insieme al numero da contattare per avviare la procedura. La procedura prevede che un ambulananza dell azienda, una sorta di sala operatoria mobile, raggiunga il paziente. Il corpo viene raffreddato con ghiaccio e sottoposto alla sostituzione del sangue con una soluzione crioprotettiva.

Tutto quello che verrà dopo, al momento, rimane un incognita. Il ceo e fondatore, un medico tedesco con un passato nella ricerca sul cancro, ammette che finché non saremo in grado di riportare in vita qualcuno non possiamo offrire garanzie. Di certo, però, la probabilità di riuscirci con la cremazione è dello zero per cento. L azienda offre un ponte nel tempo nel quale il paziente potrebbe essere risvegliato in un futuro in cui esiste una cura.

Profilo dei clienti e prospettive future

Tra i clienti già deceduti, il più giovane ha 20 anni, il più anziano ha cento e l età media è di circa 62 anni. Kendziorra, rappresentante dell azienda, spiega che i clienti sono più uomini che donne, solitamente atei e molto positivi sulla vita. Non sapendo quando potrebbe risvegliarsi, Fedele ha dato disponibilità per i viaggi interstellari, dato che si parla tanto di colonizzazione spaziale. La sua quotidianità scorre senza stravolgimenti: lavora come guida, sogna di trasferirsi in Svizzera e evita i vizi.